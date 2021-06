S3. Nagły manewr i niebezpieczne wyprzedzanie. Za kierownicą marszałek Olgierd Geblewicz [WIDEO]

Film, który zarejestrowała kamera samochodowa, trafił we wtorek 29 czerwca na facebookową stronę "Buractwo Drogowe Powiat Goleniów". Do zdarzenia doszło na drodze S3 w pobliżu Goleniowa (woj. zachodniopomorskie). Jak informuje "Gazeta Wyborcza", niebezpieczny manewr, który doprowadził do kolizji, wykonał Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski z nadania PO.

Olgierd Geblewicz wyprzedził ciężarówkę i zwolnił

Na opublikowanym ponad dwu minutowym nagraniu widzimy, jak ciężarówka, która rejestruje obraz, wyprzedza inny samochód ciężarowy. Kiedy już ciężarówka znajduje się na prawym pasie, nie mijają trzy sekundy, a na kamerze dostrzegamy osobową skodę, która błyskawicznie wyprzedza pojazd, nie zachowując bezpiecznej odległości i nagle zjeżdża na prawy pas. Chwilę później zapala się tylne światło informujące o tym, że samochód hamuje. Auto z zamontowaną kamerą uderza w skodę.

Po kilku sekundach oba pojazdy zatrzymują się, a z samochodu osobnego wysiada Olgierd Geblewicz i kieruje się do kabiny kierowcy ciężarówki. Na wideo widać, że marszałek mówi coś do kierowcy, który wyszedł przed maskę pojazdu i pokazał marszałkowi, że całe zdarzenie zostało nagrane na kamerze. Na końcu wideo widzimy, jak Geblewicz do kogoś dzwoni.

Jak udało się dowiedzieć "Gazecie Wyborczej", sprawą ma zająć się policja. Sam marszałek zabrał głos w sprawie w mediach społecznościowych.

W zwia?zku z nagraniem zdarzenia drogowego sprzed kilku tygodni, w kto?rym brałem udział, chce? przede wszystkim powiedziec?, z?e sprawa jest badana przez policje? i sam z niecierpliwos?cia? oczekuje? na jej ustalenia

Nie byłem jeszcze proszony o złoz?enie wyjas?nien?, ale jestem goto?w do przedstawienia wszystkich okolicznos?ci tego incydentu. Zapewniam, z?e manewr, kto?ry wykonałem, nie był s?wiadomym i celowym działaniem

Jestem kierowca? od kilkudziesie?ciu lat, nigdy nie brałem udziału w kolizji ani wypadku drogowym i nie mam na koncie punkto?w karnych. Mys?le?, z?e z?aden kierowca, kto?ry kiedykolwiek brał udział w kolizji, nie miał intencji spowodowania zagroz?enia ani dla własnego bezpieczen?stwa, ani dla bezpieczen?stwa innych uczestniko?w ruchu drogowego

Jest mi przykro, z?e doszło do takiej sytuacji. Nie chciałbym jednak, aby na podstawie nagrania, kto?re nie pokazuje całos?ci zdarzenia, wycia?gac? pochopne wnioski. Ciesze? sie?, z?e nikomu nic sie? nie stało i z?e obyło sie? bez strat materialnych

- napisał.

Politycy komentują na Twitterze manewr Olgierda Geblewicza

Nagranie na Twitterze udostępniło kilku polityków m.in. Małgorzata Jacyna-Witt, radna PiS w sejmiku zachodniopomorskim oraz szczeciński radny Dariusz Matecki z Solidarnej Polski.

"Panie Marszałku Olgierdzie Geblewicz, czy to Pan jest takim świetnym kierowcą, czy jakiś sobowtór? Swoją drogą... miał kierowca ciężarówki cierpliwość. A kierowca osobówki, poza głupotą, szczęście, mocniej by zarzuciło i nie byłoby co zbierać..." - napisał we wtorek na Twitterze Dariusz Matecki. Z kolei w środę za pośrednictwem Twittera skierował pytanie do oficjalnego profilu turystycznego Pomorza Zachodniego - "czy marszałek Olgierd Geblewicz nadal jest Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego?".