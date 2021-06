Terlecki zdradził, co wydarzy się na kongresie PiS. Morawiecki ma objąć stanowisko pod prezesem

Zobacz wideo Siemoniak o powrocie Tuska do PO: Być może powinniśmy zmienić dla niego statut

- W sobotę wybierzemy władze partii: prezesa, radę polityczną, a także takie organy, jak krajową komisję rewizyjną czy koleżeński sąd dyscyplinarny. W niedzielę będzie obradować wybrana rada polityczna, która wybierze wiceprezesów, sekretarza generalnego i komitet polityczny - poinformowała Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS. Jak dodała, w sobotę również zostaną podjęte uchwały, a jedna z nich dotyczy statutu. - Tej części o reorganizacji okręgów, ale o szczegółach będziemy informować po - zaznaczyła.

Morawiecki będzie wiceprezesem PiS?

Na briefingu prasowym obecny był także wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który podkreślił, że zostanie zgłoszona kandydatura Mateusza Morawieckiego na wiceprezesa partii. - Z pewnością zostanie wybrany, jeśli wszystko się odbędzie zgodnie z planem - dodał.

Terlecki został zapytany przez dziennikarzy również o to, czy cieszy się z potencjalnego powrotu Donalda Tuska do Polskiej polityki. - Ani nie cieszę, ani nie martwię. To jest problem opozycji, a najbardziej Platformy Obywatelskiej. Przysporzy im sporo kłopotów wynikających z faktu, że kto inny jest przewodniczącym w tej chwili Platformy, kto inny chce odgrywać rolę lidera, więc Tusk trochę tak trafia w miejsce, które dla niego nie jest przygotowane. No i zobaczymy, co będzie. Patrzymy na to spokojnie i z pewnym takim trochę ironicznym uśmiechem, bo raczej się nie wraca dwa razy do tej samej rzeki - powiedział Terlecki.

