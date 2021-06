Rezygnacja Budki i powrót Tuska na Radzie Krajowej PO? Pomaska: Myślę, że coś się wydarzy

Zobacz wideo Dr Sadura o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki

W sobotę odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Podczas obrad ma zostać ustalony m.in. kalendarz dotyczący wyborów wewnętrznych w partii na jesieni. Polska Agencja Prasowa, powołując się na swoje źródła w PO, podała, że partia Budki liczy na "bezpośrednie zderzenie" z Prawem i Sprawiedliwością. PiS tego samego dnia organizuje bowiem kongres.

REKLAMA

W Radzie Krajowej ma wziąć udział Donald Tusk. Były premier, obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej, który miałby przedstawić plany związane z powrotem do polskiej polityki. Wobec tego pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego PO.

Wielkopolskie. Uczniowie znieważyli prezydenta Andrzeja Dudę. Jest wyrok

"Myślę, że coś się wydarzy"

O to na antenie TVN24 została zapytana Agnieszka Pomaska. - Ustalenia są jeszcze przed nami. W sobotę jest Rada Krajowa, ale nie ma jeszcze scenariusza na nią, dlatego że [odbędą się - przyp. red] rozmowy przede wszystkim w gronie Rafał Trzaskowski-Donald Tusk, bo chyba nikt nie ma dziś wątpliwości, że to są dwie najsilniejsze osoby w polskiej polityce w ogóle - powiedziała Agnieszka Pomaska. Dodała, że rozmowy pomiędzy tymi dwoma politykami będą kluczowe.

- Donalda Tuska kilka lat nie było i chciałabym zobaczyć jego pomysły na Platformę Obywatelską. Chciałabym zobaczyć, czy te pomysły różnią się od tego, jak sprawował władzę wcześniej. To na pewno jest w jakimś sensie zagadka - podkreśliła posłanka, dodając, że wciąż nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Borys Budka. - Platforma jest partią demokratyczną i jeśli przewodniczący rezygnuje, to siłą rzeczy są wybory. Wygląda na to, że one rzeczywiście mogą się odbyć, ja nie mówię, że się odbędą, ale to jest jeden ze scenariuszy - powiedziała Pomaska. Jak dodała, Rafał Trzaskowski jest gotowy na ewentualne wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Polityczka została również zapytana o to, czy może się okazać, że w sobotę nie zostaną ogłoszone żadne decyzje, a Donald Tusk się nie zjawi. - Myślę, że coś się wydarzy - stwierdziła.

Rząd bez Porozumienia? Jarosław Gowin: Alternatywą przedterminowe wybory