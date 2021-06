Troje posłów odeszło z PiS. Terlecki przepowiada przyszłość: Czeka ich polityczna śmierć

Zbigniew Girzyński, Arkadiusz Czartoryski oraz Małgorzata Janowska poinformowali podczas piątkowej konferencji prasowej, że opuszczają Prawo i Sprawiedliwość i stworzą wspólnie koło poselskie Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS będzie liczył 229 osób.

REKLAMA

Na wieści natychmiast zareagowała Anita Czerwińska, która znalazła wytłumaczenia dla odejścia trojga posłów z partii i klubu parlamentarnego PiS. Rzeczniczka partii przekonywała, że Zbigniew Girzyński odszedł ze względu na działania CBA w firmie jego kolegi, Adama Hofmana, a w stosunku do Arkadiusza Czartoryskiego "też toczy się postępowanie". Posłanka Małgorzata Janowska z kolei "została wprowadzona w błąd".

Terlecki: Rozłamowców czeka polityczna śmierć

We wtorek o rozłamowców był pytany Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS. Polityk cytowany przez wnp.pl stwierdził, że "większość jest płynna", ale "póki co jest bezpieczna". Pytany, czy spodziewa się kolejnych odejść, przyznał, że "w tej chwili jest taka aura właśnie sprzyjająca odchodzeniu". - Ale myślę, że po kongresie to się zmieni- dodał. Kongres PiS odbędzie się w najbliższy weekend, ma być m.in. okazją do zmotywowania członków partii.

Dziennikarze zwracali uwagę, że ze strony trojga posłów padały mocne słowa w kierunku byłej partii. - To z naszej też muszą padać mocne, bo nie ma na to rady. Muszą mieć świadomość, że znajdą się poza obozem prawicy - stwierdził Terlecki.

Dopytywany o to, co czeka Girzyńskiego, Czartoryskiego i Janowską odparł:

Polityczna śmierć, co tu dużo mówić.

Dlaczego trójka posłów odeszła z PiS?

Jak tłumaczyli Girzyński, Czartoryski i Janowska, powodem ich decyzji są "ostatnie decyzje rządu dotyczące między innymi sytuacji drobnych przedsiębiorców po pandemii oraz podejście do kwestii górnictwa". Zbigniew Girzyński zapowiedział, że nowe koło jest otwarte na współpracę ze wszystkimi środowiskami parlamentarnymi.