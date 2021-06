PiS wybierze wiceprezesów. W niedzielę posiedzenie Rady Politycznej partii

Szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski mówi, że Rada Polityczna zbierze się m.in. w celu wybrania prezydium partii, dodatkowych członków Komitetu Politycznego - w jego skład wchodzą też z automatu osoby pełniące funkcje partyjne. Dodaje, że jeśli Kongres zatwierdzi zmiany w statucie partii, to Rada wybierze również Sekretarza Generalnego - będzie to nowa funkcja w partii, a kandydata na to stanowisko będzie zgłaszał prezes PiS.

Dzień wcześniej, w sobotę 3 lipca, odbędzie się w Warszawie Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Wybierze on władze centralne PiS na kolejną kadencję - prezesa partii, Radę Polityczną, Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Krajową Komisję Rewizyjną. O stanowisko prezesa będzie ubiegał się obecny szef partii Jarosław Kaczyński. Wiceprezesami PiS są natomiast: Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński, Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz.

Jarosław Kaczyński był pytany w maju, czy ma upatrzonego kandydata na swojego następcę. Wówczas odpowiedział, że nie i że prawdopodobnie sam będzie kandydował na stanowisko prezesa PiS.

- Uważam, że odchodzący lider nie powinien wskazywać, przynajmniej tak zupełnie wprost, swojego następcy, bo to raczej następcę obciąży, niż uczyni mocnym - oświadczył Kaczyński, którego słowa cytuje TVN24. Polityk mówił także, że pod uwagę brane są kandydatury kilku osób, jednak chce zachować dyskrecję w tej sprawie.