Arkadiusz Czartoryski, Małgorzata Janowska i Zbigniew Girzyński poinformowali w piątek, że odchodzą z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka i dwaj posłowie stworzą razem koło poselskie Wybór Polska. Ich odejście odbiło się szerokim echem, ponieważ w związku z tą decyzją koalicja rządząca straciła większość w Sejmie. Czy odejście posłów oznacza, że będą teraz głosować "na przekór" swojej byłej partii?

Arkadiusz Czartoryski chce poprzeć kandydaturę prof. Marcina Wiącka

Były poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Czartoryski był gościem "Faktów po Faktach" na antenie TVN24, gdzie został zapytany między innymi o kwestię wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Poprzednich pięć prób wyboru zakończyło się niepowodzeniem. 18 czerwca Senat odrzucił kandydaturę senator Lidii Staroń popieranej przez Prawo i Sprawiedliwość.

2 lipca upływa termin zgłaszania nowych kandydatów. Zgodnie z doniesieniami mediów opozycja po raz kolejny zdecyduje się na wystawienie profesora Marcina Wiącka, który był wcześniej popierany m.in. przez Porozumienie Jarosława Gowina. Na kogo zagłosują politycy koła Wybór Polska?

Rzeczniczka PiS tłumaczy odejścia. Girzyński przez kolegę...

- Na ten moment, ponieważ nie znam wszystkich kandydatów, a my jesteśmy małym kołem, więc nasz wpływ jest stosunkowo niewielki - mówił Arkadiusz Czartoryski na antenie TVN24. - Jeżeli chodzi o pana profesora Wiącka, to z przyjemnością podpiszę się pod tą kandydaturą - zadeklarował polityk.

Wybór Polska zagłosuje za odwołaniem Czarnka? "Bardzo poważnie to rozważymy"

Polityk został również zapytany o wypowiedź ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na antenie TVP Info. - Widzieliście zdjęcia z Parady Równości, a to z równością nie ma nic wspólnego. Widzieliście tam osobników ubranych dziwacznie, mężczyznę ubranego jak kobieta, czy to są ludzie normalni państwa zdaniem? - mówił szef resortu edukacji. - Przecież to, co tam się działo, nie ma nic wspólnego z tolerancją i z równością, to fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji.

Dziemianowicz-Bąk do Czarnka: "Jedyny język, jaki pan zna, to język szczucia!"

Jak stwierdził Czartoryski, koło jeszcze zastanowi się nad tym, jak głosować w tej sprawie. - Taki język debaty nie powinien mieć miejsca w polskiej przestrzeni publicznej. My jesteśmy zdania, jako koło, że w polskiej polityce jest miejsce i dla Roberta Biedronia i dla Grzegorza Brauna. I takim językiem nie można się posługiwać - mówił.

Dopytywany, czy skłania się ku głosowaniu za odwołaniem Czarnka odpowiedział, że "bardzo poważnie to rozważymy".