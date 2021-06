Nitras: Zaskakująca zmiana postawy Borysa Budki. "Wydaje się, że nosi się z zamiarem rezygnacji"

Zobacz wideo Siemoniak o powrocie Tuska do PO: Być może powinniśmy zmienić dla niego statut

Sławomir Nitras na antenie Polsat News stwierdził, że zmiana postawy Borysa Budki jest "zaskoczeniem". - Wydaje mi się, że nosi się on z zamiarem rezygnacji [z funkcji szefa partii - przyp. red.]. To na nowo otwiera sytuację w formacji - powiedział. Dopytywany o to, dlaczego jest to "zaskoczenie", Nitras odpowiedział, że "wielu ludzi uczciwie go wspierało i wspiera". - Również ja, w trudnym okresie dla PO i całej opozycji. Umiem czytać między wierszami i determinacja, by pełnić funkcję, nieco u Borysa Budki zmalała. Teraz PO musi odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę zmierzać - odparł.

Nitras odniósł się również do spekulacji, że Budkę może zastąpić Rafał Trzaskowski. - Trzaskowski jest polityczną lokomotywą, ogromnym atutem PO grającej zawsze o zwycięstwo. W 2020 r. wszyscy PO grzebali, chętnie zagospodarowywali jej elektorat i pozycję. Wejście do gry Trzaskowskiego zmieniło sytuację - stwierdził poseł KO. Dodał, że w tej sprawie należy pytać najpierw osoby zainteresowane.

Tusk wróci do polityki krajowej?

3 lipca odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Podczas obrad ma zostać ustalony m.in. kalendarz dotyczący wyborów wewnętrznych w partii na jesieni. Polska Agencja Prasowa, powołując się na swoje źródła w PO, podała, że partia Budki liczy na "bezpośrednie zderzenie" z Prawem i Sprawiedliwością. PiS tego samego dnia organizuje bowiem kongres.

W Radzie Krajowej ma wziąć udział Donald Tusk. Były premier, obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej, który miałby przedstawić plany związane z powrotem do polskiej polityki. Jednak wciąż są to informacje nieoficjalne.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, 60 proc. badanych uważa, że Donald Tusk nie powinien wracać do polityki krajowej i ponownie stanąć na czele Platformy Obywatelskiej.

