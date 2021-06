II tura wyborów w Bogatyni. Zwyciężył popierany przez PiS Wojciech Dobrołowicz

W niedzielę 27 czerwca w Bogatyni odbyła się II tura wyborów uzupełniających. Frekwencja wyniosła 34,41 proc. Wojciech Doborołowicz uzyskał 3884 głosów, zaś na Ireneusza Kropidłowskiego - kandydata bezpartyjnego - zagłosowało 2151 wyborców.

W pierwszej turze również wygrał Dobrołowicz. Kandydat PiS uzyskał 49 proc. głosów, a jego główny rywal - Kropidłowski - 18,6 proc. Wybory zostały zarządzone po tym, jak burmistrz Wojciech Błasiak zrezygnował ze stanowiska w sierpniu 2020 roku. Wówczas Dobrołowicz został wyznaczony przez obóz rządzący na komisarza Bogatyni.

Wojciech Dobrołowicz pojawił się pod koniec maja obok premiera Mateusz Morawieckiego podczas konferencji prasowej dotyczącej Turowa. Kandydat wspierany przez PiS powiedział wówczas, że miał okazję porozmawiać z premierem w cztery oczy. - Mogę zapewnić pracowników Turowa i naszych mieszkańców, że elektrownia, kopalnia i cały nasz region są przedmiotem troski polskiego rządu, który podejmuje w tej sprawie konkretne działania - powiedział Dobrołowicz.

Kandydat na burmistrza Bogatyni nawiązał do sprawy Turowa także po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów. "Wygraliśmy! Pokazaliście, że chcecie zmian i uczciwości. Dobry start dla Bogatyni, który rozpoczęliśmy już parę miesięcy temu, przynosi efekty i musimy tego bronić, tak samo jak miejsc pracy w kopalni" - powiedział.

W sprawę Turowa angażował się również Ireneusz Kropidłowski. Bezpartyjny kandydat podkreślał, że interesuje się losem pracowników kopalni, spółek zależnych oraz ich rodzin. Kropidłowski uczestniczył również w demonstracjach mieszkańców sprzeciwiających się wstrzymaniu wydobycia węgla w Turowie. "Sytuacja jest poważna, bo chodzi o tysiące miejsc pracy ludzi z całego powiatu, w tym również z Bogatyni" - napisał Kropidłowski w mediach społecznościowych.

