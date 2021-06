Szef izraelskiego MSZ odpowiada Morawieckiemu. "Sama aluzja jest antysemicka"

Zobacz wideo Jaki poziom może osiągnąć płaca minimalna w 2022 roku? [Q&A]

W piątek Mateusz Morawiecki został zapytany o nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, którą polski Sejm przyjął w czwartek. Premier podkreślił, że oświadczenie w tej sprawie wydało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. - Ja mogę tylko powiedzieć, że tak długo jak ja będę premierem, to Polska na pewno nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie. Ani złotówki, ani euro, ani dolara - dodał.

Na te słowa w niedzielę odpowiedział szef izraelskiego MSZ. Dyplomata podkreślił, że miliony Żydów zostały zamordowane i żadne ustawodawstwo nie wymaże pamięci o nich. "Nie interesują nas polskie pieniądze, a sama aluzja jest antysemicka. Walczymy o pamięć o ofiarach Holokaustu, o dumę naszego narodu, a żaden parlament nie może uchwalić ustaw mających na celu negowanie Holokaustu" - napisał na Twitterze Yair Lapid. Wpis jest w języku hebrajskim.

Kontrowersje wokół nowelizacji

W czwartek wieczorem Sejm przyjął nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zakłada ona, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. O co dokładnie chodzi? Portal prawo.pl tłumaczył, że nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą "nie można stwierdzać nieważności decyzji wydanych bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne". Co więcej, w przypadku decyzji podjętych 30 lat wcześniej, nie będzie żadnego postępowania, a te, które są w toku, mają zostać umorzone.

Na decyzję Sejmu zareagowała strona izraelska. - Polski parlament uchwalił ustawę zabraniającą zwrotu mienia żydowskiego lub rekompensaty za nie ocalałym z Holokaustu i ich potomkom. Nie mam zamiaru milczeć w obliczu tego prawa. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu" - napisał Yair Lapid. Do słów izraelskiego dyplomaty odniosło się polskie MSZ. Wiceminister Paweł Jabłoński stwierdził, że oświadczenie "trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie", a "jego treść nacechowana jest złą wolą".

W sobotę oświadczenie ws. nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego wydała również Elżbieta Witek. Marszałkini Sejmu stwierdziła, że "podejmowane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne obcych państw działania, mające na celu wywarcie wpływu na proces legislacyjny w Polsce, są głęboko nieuprawnione".

W niedzielę do izraelskiego MSZ wezwano ambasadora RP. Chwilę wcześniej polski resort spraw zagraniczny wezwał kierującą pracą ambasady Izraela w Polsce.

O wstrzymanie prac nad nowelizacją zaapelował też amerykański Departament Stanu.

