W niedzielę odbył się kongres wyborczy Porozumienia. Prezesem partii ponownie został Jarosław Gowin. Na wydarzeniu był obecny również Krzysztof Sobolewski. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości odczytał list wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników kongresu Porozumienia.

W jedności siła, to dzięki niej obóz Zjednoczonej Prawicy dwukrotnie odniósł zwycięstwo w wyborach - prezydenckich i parlamentarnych. (...) To dzięki niej nasz obóz uzyskał możliwość budowy lepszej Polski, Polski na miarę aspiracji i oczekiwań milionów Polek i Polaków. To tej jedności zawdzięczamy, że wciąż jesteśmy formacją wiarygodną, wywiązującą się z obietnic wyborczych

- napisał Jarosław Kaczyński. Jak dodał, dziś ta jedność jest potrzebna bardziej niż zwykle.

Jarosław Gowin został prezesem Porozumienia. "Polska potrzebuje zjednoczenia"

Kaczyński: W ciągu 10 lat możemy doścignąć Europę Zachodnią

Stoimy w obliczu z jednej strony wielkich wyzwań, a z drugiej - wyjątkowych szans. Możemy nie tylko przezwyciężyć społeczno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, ale także w ciągu 10 lat doścignąć pod kątem zamożności, mierzonej realnym dochodem przypadającym na jednego mieszkańca, najbogatsze państwa Europy Zachodniej

- podkreślił prezes PiS.

Jak zaznaczył, Zjednoczona Prawica ma plan, który pozwoli wykorzystać tę wielką szansę na dalszy dynamiczny rozwój naszego kraju. "Jest nim Polski Ład. Jeśli go zrealizujemy, jeśli wykorzystamy ogromny potencjał Polek i Polaków, to w dekadę nadrobimy dystans dzielący nas od najzamożniejszych krajów naszego kontynentu. Jest to cel ambitny, ale możliwy do osiągnięcia" - napisał Jarosław Kaczyński, podkreślając, że uda się to tylko wtedy, gdy zostanie zachowana jedność w koalicji rządzącej.

Wicepremier zaznaczył w liście, że, co prawda, w każdej koalicji dochodzi do tarć wewnętrznych, ale "powinna być przede wszystkim zgodnym współdziałaniem na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, na rzecz zrealizowania tego, co koalicjanci założyli, do czego zobowiązali się przed wyborami". Kaczyński życzył również uczestnikom kongresu Porozumienia owocnych obrad i trafnych decyzji, "służących wspólnemu celowi, jakim jest zbudowanie silnej, dostatniej, solidarnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej".

