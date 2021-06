W programie ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET'' udział wzięli politycy różnych ugrupowań. Gośćmi rozmowy byli: Katarzyna Lubnauer - Koalicja Obywatelska, Joanna Mucha - Polska 2050, Włodzimierz Czarzasty - Lewica, Bartosz Kownacki - Prawo i Sprawiedliwość oraz Jacek Żalek - Partia Republikańska.

Bartosz Kownacki: Wedle mojej oceny i sumienia aborcja jest taką samą zbrodnią jak pedofilia, jak nie większą

W trakcie rozmowy toczącej się na antenie Radia Zet, politycy rozmawiali o powołaniu przez Watykan specjalnej komisji, która ma zbadać kwestię zarzutów odnośnie tuszowania pedofilii przez kardynała Stanisława Dziwisza. Komisja ds. pedofilii skierowała w marcu 2021 roku do prokuratury zawiadomienie i wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie kard. Dziwisza i przytoczonych w dokumencie "Don Stanislao - Druga twarz kardynała Dziwisza" procederów tuszowania nadużyć seksualnych ze strony księży.

W dyskusję podczas rozmowy wdał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki z członkiem Lewicy, Włodzimierzem Czarzastym. Poseł PiS odniósł się do zdania Katarzyny Lubnauer, która przytoczyła sprawę Rzecznika Praw Dziecka, występującego w Sejmie w koszulce głoszącej hasła antyaborcyjne. - Nie bardzo wiem, czemu nie podoba się pani [Katarzynie Lubnauer - red.] koszulka Rzecznika Praw Dziecka. Czemu pani chce, żeby w łonie matki je [dzieci - red.] mordowano. To jest taka sama zbrodnia, jak zbrodnia pedofilii - powiedział poseł Kownacki.

- Przepraszam bardzo, czy ja dobrze zrozumiałem? Czy pan powiedział, że aborcja jest taką samą zbrodnią, jak zbrodnia pedofilii? Czy ja dobrze to usłyszałem? - zwrócił się do Bartosza Kownackiego Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

- Wedle mojej oceny, nie kodeksu karnego, tylko wedle mojej oceny i mojego sumienia oraz sumienia wielu osób, jest taką samą zbrodnią, jak nie większą… - odpowiedział Kownacki.

- Jak pedofilia? - dopytał poseł Czarzasty. - Tak, zabójstwo jest większą zbrodnią aniżeli pedofilia jest - dodał poseł PiS.

Włodzimierz Czarzasty wyraził swoje oburzenie wobec słów posła Prawa i Sprawiedliwości. - To jest hańba, co pan powiedział. Mówić, że aborcja jest taką samą zbrodnią jak zbrodnia pedofilii. To jest skandal - powiedział.

- Zabójstwo jest taką samą zbrodnią, jak zbrodnia pedofilii. I powinien to pan zrozumieć - podkreślił ponownie poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Wiem, że komuniści i stalinowcy pozwalali sobie na masowe aborcje - odparł na zakończenie dyskusji Kownacki.

Poseł Czarzasty poprosił o przerwanie dyskusji, ponownie podkreślając, że opinia Kownackiego "to jest skandal"

- Ja bardzo proszę pana redaktora, żeby zareagował. To jest skandaliczna wypowiedź - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Prowadzący program Andrzej Stankiewicz odniósł się do prośby posła Lewicy, mówiąc, że nie występuje w charakterze cenzora wypowiedzi swoich gości. Przypomniał jednak, że "aborcja w pewnych przypadkach określona prawem w Polsce jest legalna. Pedofilia nie jest w Polsce legalna".