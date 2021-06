Kongres Porozumienia. Tajemniczy wpis Gowina. "Jutro powiem z kim i jak chcemy zmieniać Polskę"

Zobacz wideo Jaki poziom może osiągnąć płaca minimalna w 2022 roku? [Q&A]

W sobotę rozpoczął się dwudniowy kongres programowo-wyborczy Porozumienia Jarosława Gowina, podczas którego przedstawiono program "Polityka Od Nowa". Składa się on z trzech głównych obszarów: bezpieczeństwa, rozwoju i pracy oraz przyszłości. - Poszliśmy do polityki z pobudek patriotycznych. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Jako konserwatyści jesteśmy przywiązani do naszych polskich, chrześcijańskich wartości - rozpoczął lider ugrupowania.

- Państwo musi być skuteczne i silne. Jednocześnie państwo musi pozostawiać jak największą przestrzeń wolności dla jednostek, stowarzyszeń, rodzin i samorządów. Chcemy, żeby nasze państwo było w pełni demokratyczne i praworządne. To w imię tych wartości sprzeciwiliśmy się wyborom korespondencyjnym - powiedział prezes partii. Jak dodał, Porozumienie, organizując kilkanaście konferencji tematycznych w całej Polsce, udowodniło, że traktuje swoich wyborców i wszystkich Polaków z szacunkiem.

"Jesteśmy zdeterminowani, żeby bronić zwłaszcza interesów klasy średniej"

Jarosław Gowin zaznaczył, że jedną z podstawowych wartości jego partii jest również samorządność. - Opowiadamy się za szerokim zakresem kompetencji dla samorządów. Równocześnie trzeba jednak pilnować, by przyznając samorządom nowe zadania, przeznaczać dla nich także odpowiednie środki finansowe. Stąd jeden z najważniejszych postulatów programu Porozumienia, czyli zwiększenie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT - podkreślił polityk.

Wicepremier odniósł się również do kwestii gospodarczych. - Wiemy, że w gospodarce najlepiej sprawdzają się prywatna własność, niskie podatki, swobodna konkurencja i interwencja państwa, ale ograniczona do niezbędnego minimum. Wiemy, że w tych obszarach jest jeszcze wiele do zrobienia i jesteśmy zdeterminowani, żeby bronić zwłaszcza interesów klasy średniej. Tej grupy, która w największym stopniu przyczyniła się do spektakularnego sukcesu Polski po roku 1989 - podkreślił.

Tajemniczy wpis Gowina

Po zakończeniu się sobotniego kongresu Jarosław Gowin opublikował tajemniczy wpis w mediach społecznościowych. "Dziś zaprezentowaliśmy program Porozumienia. Jutro wybierzemy nowe władze, a ja podsumuję 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i powiem o naszych planach na przyszłość: z kim i jak chcemy zmieniać Polskę" - napisał.

W niedzielę w południe mają zostać wybrane nowe władze Porozumienia. Marcin Ociepa, jak podaje IAR, powiedział, że Jarosław Gowin będzie się ubiegał o stanowisko prezesa.