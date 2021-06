Zobacz wideo PO chce zamknięcia TVP Info. "Taka telewizja nie ma prawa istnieć"

Z inicjatywy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego powstał projekt ustawy likwidującej opłatę abonamentową i stację TVP Info. W rozmowie z "Wyborczą" polityk wypowiedział się na temat polskich mediów publicznych.

Trzaskowski: W mediach propagandysty Kurskiego próbuje mi się przypisać winę za śnieg na ulicach

- Wszyscy wiemy, że media tzw. narodowe to jedna wielka propaganda i manipulacja. Kiedy rządowym instytucjom przydarzają się awarie, często poważniejsze niż te w Warszawie, partyjna telewizja nawet się o tym nie zająknie, a także - jak dowiadujemy się z ujawnionych mejli - pewne fakty są ukrywane. W Warszawie robi się ze wszystkiego problem. W mediach propagandysty Jacka Kurskiego próbuje się nawet przypisać mi winę za śnieg na ulicach, za które odpowiada rząd. Deszcz jest pokazywany jako armagedon, a to, że studzienki burzowe nie nadążają ze zrzutem wody z opadów nawalnych - jako anomalię. Tak niestety działa telewizja partyjna - powiedział Trzaskowski

Rada Etyki: Podzielamy opinię o odpowiedzialności TVP za podział Polaków

Prezydent Warszawy o mediach publicznych: Nie ma zgody na wszechogarniające kłamstwo

Prezydent Warszawy skomentował także zbieranie podpisów pod wnioskiem o likwidację TVP Info. Jak powiedział, w akcji chodzi "przede wszystkim o to, żeby zwrócić uwagę na to, że podstawą normalnej polityki powinna być prawda i że nie możemy się poddawać temu, by żyć w świecie, w którym rządzi propaganda i manipulacja za pieniądze publiczne". Polityk zdaje sobie sprawę, że szansa na realizację celu jest niewielka, jednak już samo zebranie wymaganej ilości podpisów pozwoli rozpocząć dyskusję na temat stanu mediów publicznych.

- To, co wyczynia telewizja publiczna, partyjna, jest czymś niebywałym. Nie ma zgody na wszechogarniające kłamstwo. Jestem świadom tego, kto ma większość w parlamencie i dziś jest bardzo mała szansa na przeforsowanie tego wniosku. Ale jeśli uda się zebrać podpisy, to rządzący nie będą mogli wyrzucić go do kosza. Wtedy jest szansa na rozpoczęcie debaty w parlamencie. TVP Info tak się skompromitowała, że nie da się tego tak po prostu odbudować. Trzeba ją zlikwidować. Żeby populistów już nigdy nie kusiło - powiedział Trzaskowski.

Pokazywał środkowe palce na protestach. W TVP został szefem Poland In

Projekt ustawy likwidującej opłatę abonamentową i stację TVP Info

"'Sprawdzone' informacje i 'szokujące' paski TVP Info już dawno przestały być śmieszne - ta propaganda jest po prostu niebezpieczna. Dlatego zbieramy podpisy pod projektem ustawy o likwidacji tej stacji i abonamentu RTV. Obywatele mają prawo do rzetelnych informacji!" - pisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pod koniec maja w swoich mediach społecznościowych. Jak możemy przeczytać na stronie stoptvp.info, w ostatnich latach na telewizję publiczną przeznaczono ponad pięć miliardów złotych. "Za te pieniądze można było kupić ponad 50 milionów szczepionek. Niech te środki trafią w końcu tam, gdzie są Polakom najbardziej potrzebne, a nie na propagandę rządu PiS" - czytamy.