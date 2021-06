Naczelna Rada Adwokacka reaguje na słowa zastępcy Ziobry. Stwierdził, że nazywanie go adwokatem to obraza

Podczas nocnego wystąpienia w Sejmie Bogdan Święczkowski, zastępca Zbigniewa Ziobry, apelował do posłów opozycji, by go "nie obrażali, nazywając adwokatem". Do tych słów odniosło się w uchwale prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Stwierdzono w niej, że "wypowiedź ta jest niedopuszczalna, zwłaszcza ze strony prawnika, prokuratora piastującego najwyższe funkcje w prokuraturze".

4 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl