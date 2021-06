Troje posłów tworzy własne koło. "Klub PiS formalnie traci większość w Sejmie"

Zbigniew Girzyński, Arkadiusz Czartoryski oraz Małgorzata Janowska utworzą koło Wybór Polska. Posłowie ogłosili swoją decyzję podczas konferencji prasowej w Sejmie. - Nie jest to żadna działalność koncesjonowana. Nie czynimy tego, aby wewnątrz tzw. Zjednoczonej prawicy targować się i mieć jakąś silniejszą pozycję przetargową. Czynimy to dlatego, że chcemy naszą postawą, formacją na razie parlamentarną, współpracować z innymi formacjami, ale docelowo być może siłą polityczną, którą będziemy chcieli budować, stworzyć nadzieję dla wszystkich tych, którzy poczuli się przez PiS, tak jak my, w pewnym momencie zostawieni, którzy poczuli, że te ideały, które były tej partii bliskiej są czymś dla nas cennym, do czego się odwołujemy - powiedział Girzyński.

Dodał, że politycy nie będą opozycją. - Będziemy do tego podchodzili bez żadnego uprzedzenia do jednych czy do drugiej sceny politycznej. Mamy wyciągniętą rękę do wszystkich, bo Polska jest naszym wspólnym domem. (...) Chcemy budować taką Polskę, która będzie miejscem spotkania dla wszystkich, gdzie może i pan Biedroń, i pan Braun czuć się dobrze - dodał.

Zbigniew Girzyński krytykował Polski Ład

W piątek Zbigniew Girzyński był gościem programu "Jastrzębowski wyciska". Podczas wywiadu skrytykował Polski Ład. - Nowy Ład jest niestety elementem odciągającym twardy elektorat partii i to na stałe. (...) Wygaszanie małej i średniej przedsiębiorczości na rzecz wielkiego biznesu - małego i prywatnego. To jest droga donikąd - mówił Girzyński.

Przypomnijmy, że Zbigniew Girzyński został zawieszony w prawach członka PiS w styczniu tego roku. Było to związane z tym, że przyjął on szczepionkę przeciw COVID-19 w ramach tzw. grupy zero. Niedawno "po cichu" go odwieszono.

Po odejściu posłów klub PiS będzie liczył 229 osób.