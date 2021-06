PiS straci sejmową większość? Onet: Trzech posłów może wystąpić z klubu

Onet pisze, że jedną z osób, która może wystąpić z klubu sejmowego Prawa i Sprawiedliwości, jest Zbigniew Girzyński. Decyzja w sprawie odejścia z PiS trzech parlamentarzystów ma zostać ogłoszona w piątek 25 czerwca. Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski doprecyzował na Twitterze, że konferencja Girzyńskiego i dwóch innych posłów PiS ma się odbyć o godzinie 13.00. Mają oni ogłosić powstanie nowego koła poselskiego.

"Jeśli do tego czasu nikt ich nie złamie, PiS straci sejmową większość" - napisał Michalski.

Portal salon24.pl podaje, że trzej politycy opuszczają klub PiS z powodu odejścia tej partii "od swoich korzeni i programu".

W piątek 25 czerwca Zbigniew Girzyński był gościem programu "Jastrzębowski wyciska". Podczas wywiadu skrytykował Polski Ład.

- Nowy Ład jest niestety elementem odciągającym twardy elektorat partii i to na stałe. [...] Wygaszanie małej i średniej przedsiębiorczości na rzecz wielkiego biznesu - małego i prywatnego. To jest droga donikąd - mówił Girzyński.

Polityk został zapytany o to, czy nie boi się, że po raz kolejny zostanie zawieszony w prawach członka partii.

- Jeśli komuś to przeszkadza, to niech mnie zawieszają. To, o czym mówiłem, to są fundamenty PiS, do takiej partii się zapisywałem 20 lat temu - powiedział.

Przypomnijmy, że Zbigniew Girzyński został zawieszony w prawach członka PiS w styczniu tego roku. Było to związane z tym, że przyjął on szczepionkę przeciw COVID-19 w ramach tzw. grupy zero. Niedawno "po cichu" go odwieszono.