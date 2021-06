O zwolnieniu płk. Krzysztofa Gaja jako pierwszy poinformował portal o2.pl. Wojskowy pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca do spraw wojskowych od trzech lat. Zadaniem płk. Gaja było udzielanie rad szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi w sprawach dotyczących obronności kraju. Jak ustalił nieoficjalnie Onet, płk Gaj został zmuszony do złożenia rezygnacji w trybie natychmiastowym - na jego odejście miało naciskać środowisko wojskowe.

Afera mailowa. Płk Krzysztof Gaj nie będzie już doradcą w KPRM

Odejście płk. Krzysztofa Gaja z kancelarii premiera ma mieć związek z atakami hakerskimi na skrzynki pocztowe niektórych polityków obozu władzy. Korespondencja mailowa pomiędzy wojskowym i ministrem Michałem Dworczykiem, której autentyczność nie została potwierdzona, trafiła na początku czerwca do internetu za pośrednictwem konta w serwisie Telegram. Konto od ponad dwóch tygodni publikuje maile, które miały wyciec z rządowych skrzynek.

Płk. Gaj miał mailować o systemie "Narew", sytuacji firmy Mesko i wysyłać schematy sprzętu wojskowego

Jak informuje Onet, płk Gaj miał przekazywać Dworczykowi informacje m.in. o stanie negocjacji nad systemem obrony powietrznej krótkiego zasięgu o kryptonimie "Narew". Wojskowy miał również próbować zdyskredytować dwóch oficerów Inspektoratu Uzbrojenia, którzy zajmowali się prowadzeniem tego systemu. W mailach pojawiały się także zdjęcia i schematy działania wojskowego sprzętu.

Jeden z materiałów opublikowanych w tym tygodniu miał dopisek "tajemnica przedsiębiorstwa". W mailu znalazł się opis sytuacji firmy Mesko, która zajmuje się produkcją broni i amunicji.

- Na podstawie tej lektury można przypuszczać, że nie tylko brakuje amunicji, ale też, że Mesko nie będzie w stanie jej produkować nawet po mobilizacji gospodarki w czasie wojny. A to jest już tajemnica państwowa - powiedział w rozmowie z Onetem gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Afera mailowa. Na celowniku hakerów było 4350 adresów e-mail

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował na początku czerwca, że służby specjalne wyjaśniają sprawę włamania na jego konto mailowe, konto jego żony, a także ich konta w mediach społecznościowych. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że skala ataków jest jednak szersza i dotyczy nie tylko Dworczyka. W ubiegłą środę odbyło się w tej sprawie tajne posiedzenie Sejmu.

Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, poinformował, że na liście celów cyberataku znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli lub funkcjonujących w polskich serwisach mailowych. Zaatakowanych miało zostać ponad 100 kont, z których korzystają osoby pełniące funkcje publiczne - członkowie byłego i obecnego rządu, posłowie, senatorowie, samorządowcy.

Według ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i SKW (Służba Kontrwywiadu Wojskowego) za atakami mogą stać rosyjskie służby specjalne, co już wcześniej publicznie oświadczył Jarosław Kaczyński. Prezes PiS i jednocześnie wicepremier ds. bezpieczeństwa podkreślił, że analizy polskich służb specjalnych pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Polskie władze przekazały już informację o cyberatakach do NATO, Komisji Europejskiej, innych państw członkowskich UE oraz do gabinetu szefa Rady Europejskiej.

