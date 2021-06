Ziobro miał mówić o prezesie Orlenu, przysłał zastępcę. Opozycja: Obajtek jest nietykalny pod rządami PiS

Zobacz wideo Daniel Obajtek. Portret człowieka sukcesu

W nocy z czwartku na piątek w Sejmie, choć miał to zrobić Zbigniew Ziobro, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski przedstawił informację na temat działań prokuratury ws. Daniela Obajtka, prezesa Orlenu. - Tak naprawdę chodzi o jedno postępowanie karne, które było prowadzone pod różnymi sygnaturami, numerami - powiedział. Jak dodał, Objatkowi postawiono zarzuty przyjęcia łapówki w wysokości 50 tys. za obietnicę zawarcia umowy w związku z budową kanalizacji, kiedy był wójtem Pcimia, oszustwa w latach 2003-2004 na szkodę firmy Elektroplast oraz zarzut związany z przywłaszczeniem. Święczkowski zaznaczył, że Obajtek został wówczas zatrzymany, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

REKLAMA

- Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim 17 kwietnia 2013 roku nie uwzględnił wniosku prokuratora o areszt stwierdzając, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu. Sąd wskazał na liczne luki w materiale dowodowym - powiedział. Wobec tego prokurator nie zastosował żadnych środków zapobiegawczych.

Święczkowski podkreślił, że w 2017 roku sprawa trafiła do "najlepszej jednostki, najwyżej funkcjonującej w polskiej prokuraturze", czyli do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. - 29 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Sąd stwierdził, że prokurator w sposób skrupulatny, wnikliwy i rzetelny przeprowadził postępowanie dowodowe dokonując obszernej i szczegółowej oceny dowodów. Sąd w całości przychylił się do oceny faktycznej i prawnej dokonanej przez prokuratora wskazując na bezzasadność zarzutów - wyjaśnił prokurator krajowy. Jak dodał, w związku z interpelacjami poselskimi od marca do kwietnia bieżącego roku prokurator ponownie zbadał akta sprawy. - Stwierdził, że umorzenie było słuszne i nie pojawiły się w sprawie nowe okoliczności, które pozwalałyby w jakikolwiek sposób wzruszyć to postanowienie - powiedział Święczkowski.

Sejm. Chaos z głosowaniem ws. informacji Ziobry o Obajtku

Opozycja: Wy nie jesteście w sprawie Obajtka prokuraturą, tylko adwokaturą

Posłowie opozycji wnosili o odrzucenie informacji prokuratora krajowego. - Widać niezbicie, jak nietykalną osobą pod rządami PiS jest dzisiaj w Polsce Daniel Obajtek. Jest wiele niejasności, jest wiele pokrętnych tłumaczeń w jego sprawie. Natomiast niezbite dowody pokazują, jak sobie żartował z zasad, które powinien przestrzegać - powiedział Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej.

- Wy chyba pomyliliście role, wy nie jesteście w sprawie Obajtka prokuraturą, tylko adwokaturą. Od momentu wygrania wyborów przez PiS, prokuratura Ziobry i pana zajmuje się chronieniem interesów Obajtka - stwierdził z kolei Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej. Bogdan Święczkowski poprosił, aby nie nazywać go adwokatem, ponieważ jest prokuratorem. - Bardzo prosiłbym państwa, abyście mnie nie obrażali, nazywając mnie adwokatem. (...) Jeśli przeprowadzono badanie tego postępowania, które zostało umorzone i decyzją sądu to umorzenie utrzymano w mocy, to w związku z powyższym nie ma podstaw do twierdzenia, że argumenty przedstawione w tym akcie oskarżenia były prawdziwe - dodał.

Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Obajtek o odprawach dla dziennikarzy PP: To nie są publiczne pieniądze