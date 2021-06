Leszek Miller widział się z Tuskiem. "Mam wrażenie, że chce w pełni wrócić. Strach w PiS go umacnia"

Europoseł i były premier Leszek Miller ocenił w Polsat News, że "Donald Tusk nie musi wracać, ale powinien, bo demokracja w Polsce jest atrapą, bo trzeba przywrócić europejskie standardy". - Na czele Platformy Obywatelskiej, a potem opozycji, musi być polityk, który, jeżeli będzie próbował się porozumieć z jakimkolwiek innym przywódcą na świecie, to każdy przywódca odbierze jego telefon - powiedział Miller.

Leszek Miller: Kaczyński traktuje Lewicę jak pożytecznych idiotów

Były premier wyznał też, że w czwartek widział się z Tuskiem. - Byłem gościem na uroczystości w ambasadzie Rumunii, gdzie prezydent Rumunii odznaczał Donalda Tuska najwyższym i najstarszym odznaczeniem państwa rumuńskiego. Więc oczywiście też udało mi się parę słów zamienić, ale osobiście mam wrażenie, że Donald Tusk chce w pełni wrócić, to znaczy - chce włączyć się do polskiej polityki i ten strach, jaki jest widoczny w obozie PiS-u, tylko go w tym przekonaniu umacnia - powiedział. - Na pytanie, kto dzisiaj może wygrać z Jarosławem Kaczyńskim, ja odpowiadam, że jedynie Donald Tusk i powrót Donalda Tuska do czynnej polityki równa się odejściu Jarosława Kaczyńskiego z czynnej polityki - dodał.

Według europosła Jarosław Kaczyński "traktuje opozycję lekceważąco". - Platformę Obywatelską czy PSL z pełną nonszalancją, a jeśli chodzi o Lewicę, to traktuje ich jako pożytecznych idiotów, którym od czasu do czasu można coś zlecić, a oni to z radością wykonają - ocenił.

Powrót Donalda Tuska?

W ostatnich dniach doniesienia o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki rozgrzewają media. We wtorek rzecznik PO Jan Grabiec powiedział w RMF FM, że Donald Tusk planuje zrezygnować z doraźnej pomocy Platformie Obywatelskiej i zająć się nią na pełny etat. Jednocześnie stwierdził, że nie są planowane zmiany na stanowisku przewodniczącego partii.

Z kolei Borys Budka przyznał w czwartek w Sejmie, że jest "po wielu bardzo dobrych rozmowach z Donaldem Tuskiem". - Wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać byłego przewodniczącego partii do jego bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej i żeby to było zaangażowanie na pełen etat - stwierdził.

