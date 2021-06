Akcja #LotDoDomu kosztowała 331 mln zł. NIK: KPRM nierzetelnie rozliczyła faktury

Program #LotDoDomu był skierowany do Polaków, którzy na początku epidemii utknęli za granicą. W ramach akcji PLL LOT zorganizował specjalne połączenia, za które podróżni uiszczali zryczałtowane opłaty. Resztę dopłacał rząd. Z akcji skorzystało 55 tys. osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie będą konsekwencje zawiadomienia NIK wobec premiera i ministrów?

Program #LotDoDomu. NIK o nieprawidłowościach

Poseł Dariusz Joński opublikował fragment analizy Najwyższej Izby Kontroli, z której wynika, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapłaciła LOT-owi 331,6 mln zł. "KPRM nierzetelnie rozliczyła wykonanie usług na łączną kwotę 331 615 133,93 zł w ramach rządowego programu #LotDoDomu, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy KPRM a LOT S.A., tj. bez zweryfikowania faktur na podstawie dokumentów finansowych będących podstawą ich wystawienia. Pomimo możliwości żądania dokumentów do weryfikacji (...) KPRM nie skorzystała z niej ani razu, poprzestając przy rozliczaniu na przedstawionych przez LOT S.A. fakturach i załączonych do nich wykazach lotów. Nie żądano natomiast w szczególności, zmiennej dla poszczególnych lotów kalkulacji ich kosztów" - czytamy we fragmencie raportu. Dalej pojawia się wyjaśnienie dyrektorki generalnej KPRM, według której LOT przedstawił zbiorcze zestawienie kosztów, ale według Izby to nie jest wystarczające.

Policjanci czekali na pociąg pełen kibiców. Stali na niewłaściwej stacji

Wystąpienie o opinię Prokuratorii Generalnej już po zawarciu umowy

Ponadto NIK twierdzi, jak czytamy w wp.pl, że umowę pomiędzy KPRM i LOT-em przekazano do zaopiniowania przez Prokuratorię Generalną miesiąc po jej zawarciu. W raporcie Izby stwierdzono, że powinno to nastąpić w chwili sporządzenia projektu umowy, a nie po jej zawarciu.

Michał Szczerba i Dariusz Joński z Platformy Obywatelskiej przyznali w wp.pl, że o sprawie zawiadomiona powinna zostać prokuratura. - Mamy tu do czynienia z niedopełnieniem obowiązków. Jeżeli NIK nie złoży zawiadomienia do prokuratury, z pewnością zrobi to opozycja - powiedzieli posłowie.

Przedstawiciel Departamentu Prawnego KPRM, na którego powołuje się wp.pl, miał stwierdzić, że wystąpienie o opinię Prokuratorii Generalnej nie było możliwe z powodu nagłej decyzji o zamknięciu granic.

Terlikowski o nowej posadzie abp. Głódzia: Brak świadomości żenady