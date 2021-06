Donald Tusk zwiększy poparcie dla PO? Suski: Może trochę, tak ze dwa procent

Marek Suski był pytany o powrót Donalda Tuska w "Kwadransie Politycznym" TVP1. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że były premier "wraca już chyba od dwóch lat" i "chyba nie bardzo ma do tego chęć".

Zobacz wideo Dr Sadura o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki

Tusk wróci do polskiej polityki? Suski: Powrót z dużym przytupem, a później duże nic

- Chociaż ja podejrzewam, że jeśli już wypełnił wszystkie zadania tam w Brukseli, które mu powierzyła kanclerz Niemiec Angela Merkel, może mu kolejne zadania powierzy - powiedział Suski. Polityk dodał, że Tusk w czasie pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej miał "jeździć do Turcji, aby hamować uchodźców". - To się niestety nie udało. Być może teraz przyjedzie do nas, żebyśmy brali uchodźców. Mam nadzieję, że też się to nie uda - zaznaczył.

Szef PO Borys Budka zapowiedział, że Donald Tusk mógłby powrócić do polskiej polityki w "specjalnej formule, która być może spowoduje bardzo duże zaskoczenie". Suski dopytywany o to, na czym miałaby polegać "specjalna formuła" powiedział: "Donald Tusk na białym leopardzie wjeżdża na Krakowskie Przedmieście i Platforma wita go z kwiatami".

- No i to chyba będzie wszystko. Powrót z dużym przytupem, a później duże nic - dodał Suski.

Pytany, czy powrót Donalda Tuska pomoże w odbudowaniu i zwiększeniu poparcia dla Platformy Obywatelskiej, Suski odparł: "Może trochę, tak ze dwa procent".

Powrót Donalda Tuska. "Padły poważne deklaracje"

Powrót Donalda Tuska jest jednym z głównych tematów politycznych ostatnich tygodni. We wtorek rzecznik PO Jan Grabiec powiedział, że Tusk skłania się ku temu, aby zająć się pełnoetatową pomocą Platformie Obywatelskiej. - Przypominając sobie ostatnie sześć lat, mogę stwierdzić, że po raz pierwszy padły tak poważne deklaracje - powiedział Grabiec.

Jeszcze dalej poszła wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która stwierdziła, że powrót byłego premiera jest już przesądzony. - Donald Tusk wraca, taką podjął decyzję. [...] Bardzo bym chciała, żeby wrócił do Platformy tak na 100 procent, dlatego że przed nami bardzo trudna batalia i właśnie od Platformy będzie bardzo zależało, czy opozycji uda się pokonać PiS - podkreśliła.

Z kolei szef PO Borys Budka powiedział, że "wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać byłego przewodniczącego partii do jego bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej". Budka zaznaczył, że jest po wielu rozmowach z Donaldem Tuskiem i wkrótce zostaną ogłoszone szczegóły ponownej obecności byłego premiera w krajowej polityce. - Na pewno stanie się to przed wakacjami - dodał Budka.

