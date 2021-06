Błąd w dokumentach finansowych Porozumienia. KBW ma zastrzeżenia do opinii biegłego rewidenta

Jak wynika ze sprawozdania finansowego Porozumienia Jarosława Gowina ze ubiegły rok, partia dysponowała kwotą blisko 430 tys. zł (pochodzącą ze składek członkowskich i darowizn).

"Rzeczpospolita" informuje, że do sprawozdania finansowego nie została dołączona poprawnie sporządzona opinia biegłego rewidenta. Do podobnej sytuacji doszło w przypadku niewielkiego ugrupowania Lepsza Polska To Państwowa Komisja Wyborcza wybiera firmę, która bada finanse partii.

Porozumienie. Niepoprawna opinia biegłego rewidenta

- Porozumienie złożyło sprawozdanie z kompletem dokumentów. W przypadku zastrzeżeń KBW do opinii biegłego rewidenta uchybienie nie leży po naszej stronie - mówi w rozmowie z "Rz" rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. Krajowe Biuro Wyborcze potwierdza, że partie nie będą ponosić jakichkolwiek konsekwencji.

"Rzeczpospolita" przypomina, że partia Jarosława Gowina miewała w przeszłości problemy związane ze sprawozdaniami finansowymi. PKW wskazywała na uchybienia w sprawozdaniach za 2014, 2016, 2017 r., a w 2018 r. sprawozdanie zostało odrzucone. Uchybienia wskazano także w 2019 r.