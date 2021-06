Nieoficjalnie: Porozumienie nie poprze wniosku o odwołanie Terleckiego. "Zrozumiał swój błąd"

Zobacz wideo Bielan: Terlecki chciał zwrócić uwagę na wkręcanie pani Cichanouskiej w nasze wewnętrzne spory

Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka przekazała, że posłowie ugrupowania zagłosują za pozostaniem Ryszarda Terleckiego na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Później Sejm zajmie się także wnioskami opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego i szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka.

Porozumienie zagłosuje za pozostaniem Terleckiego na stanowisku? "By nie zaostrzać sytuacji"

Z nieoficjalnych informacji, do jakich udało się dotrzeć Wirtualnej Polsce, Porozumienie zdecydowało się zagłosować za pozostaniem Terleckiego na stanowisku, "by nie zaostrzać i tak trudnej sytuacji wewnątrz" - przekazał portalowi jeden z przedstawicieli partii. Inny powiedział natomiast, że ugrupowanie "ma wrażenie, że marszałek zrozumiał swój błąd". Jak pisaliśmy, wicemarszałek zapewnił już, że przed głosowaniem jest "w dobrym nastroju", a w klubie będzie obowiązywała dyscyplina. - Zobaczymy, jaki będzie wynik - powiedział. Głosowanie odbędzie się w środę 23 czerwca wieczorem.

Terlecki spotkał się ze Cichanouską. Mówił o "zasypywaniu rowów"

Ryszard Terlecki skomentował udział opozycjonistki w mityngu Rafała Trzaskowskiego

Na początku miesiąca białoruska opozycjonistka spotkała się w Warszawie z prezydentem miasta Rafałem Trzaskowskim, który ogłosił, że będzie ona jedną z uczestniczek organizowanego przez niego wydarzenia Campus Polska Przyszłości. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popieramy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - skomentował sprawę Ryszard Terlecki we wpisie na Twitterze. Słowa te wywołały falę oburzenia, jednak polityk nie zdecydował się za nie przeprosić, tłumacząc, że opozycjonistka "zgadza się brać udział w mityngu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów, kwestionuje legalność państwowych instytucji i wspiera łamiących prawo sędziów". Koalicja Obywatelska zdecydowała się więc na złożenie wniosku o odwołanie Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. "Dość kompromitowania Polski" - pisał na Twiterze przewodniczący PO Borys Budka.

Później Terlecki powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że wystosował do Cichanouskiej list. - Przepraszać z pewnością nie będę. Nie widzę powodu, żeby ujawnić pewną sprawę, która się dopiero toczy. Nawet napisałem taki list do pani Cichanouskiej wyjaśniający z kim ma do czynienia zadając się z Campusem - powiedział. Sprawę tę opisywaliśmy szerzej tutaj:

