Kaczyński krzyczał do opozycji: "Jesteście przestępcami!". Został ukarany przez komisję etyki

- Wy w tej chwili, w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów, interesów Nowaka, wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę! Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami, jesteście przestępcami! - grzmiał w październiku zeszłego roku z mównicy wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Chodziło o protesty, które rozpoczęły się po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku ws. aborcji.

Jego przemówienie było przerywane przez posłów opozycji, którzy pokrzykiwali z ław sejmowych i mówili "z waszej winy, z waszej". - Możecie sobie wrzeszczeć! Jest bezpieczeństwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego. Wy wzywając do demonstracji powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwo. I odpowiecie za to! - odparł prezes PiS.

Kaczyński do opozycji. "Rozwalacie Polskę, jesteście przestępcami!"

Kaczyński ukarany naganą

W środę Monika Falej, członkini sejmowej komisji etyki, poinformowała, że za te słowa Jarosław Kaczyński został ukarany naganą.

- Jako prawnik powinien wiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie informacje, że ktoś popełnia przestępstwo, powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury. Nie zrobił tego, więc to, co zrobił na sali sejmowej, było bezprawne i za to został ukarany - powiedziała w rozmowie z TVN24.

