Powrót Donalda Tuska? Borys Budka mówi o "specjalnej formule, która spowoduje duże zaskoczenie"

- Pojawiają się takie różne scenariusze. Raz jeszcze podkreślam, że jedyny wariant, który biorę pod uwagę, to wzmacnianie Platformy Obywatelskiej - powiedział w Sejmie Borys Budka zapytany przez dziennikarza, czy bierze pod uwagę rezygnację z bycia przewodniczącym PO.

REKLAMA

Zobacz wideo Siemoniak o powrocie Tuska do PO: Być może powinniśmy zmienić dla niego statut

Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Budka: Będzie specjalna formuła

Budka dodał, że jest "po wielu bardzo dobrych rozmowach z Donaldem Tuskiem". - Wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać byłego przewodniczącego partii do jego bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej i żeby to było zaangażowanie na pełen etat. Formułę zaproponujemy wspólnie, myślę w niedługim czasie, ale pozwolicie państwo, że to będzie specjalne wydarzenie i to będzie specjalna formuła, która być może spowoduje bardzo duże zaskoczenie. Na pewno stanie się to przed wakacjami - podkreślił szef PO. Budka dodał, że "na pewno stanie się to przed wakacjami".

Donald Tusk powróci? Jan Grabiec: Poważnie zastanawia się nad pomocą PO

- Nic nie poradzę, że media informują o rzeczach nieprawdziwych. My nie komunikujemy się za pośrednictwem mediów - stwierdził. Zapytany, czy byłby gotowy "odejść", odpowiedział, że "nikt nie mówi o żadnych odejściach".

W ostatnich dniach doniesienia o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki rozgrzewają media. We wtorek rzecznik PO Jan Grabiec powiedział w RMF FM, że Donald Tusk planuje zrezygnować z doraźnej pomocy Platformie Obywatelskiej i zająć się nią na pełny etat. Jednocześnie stwierdził, że nie są planowane zmiany na stanowisku przewodniczącego partii.

Tusk stał się orężem w walce rywalizujących w Platformie frakcji