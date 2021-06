Dzień Ojca. Morawiecki pokazał zdjęcie z córką i gitarą, Trzaskowski wspomina ojca: "Nie ma go już 23 lata"

23 czerwca w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca. O święcie tym nie zapomnieli polscy politycy, którzy z tej okazji na swoich profilach społecznościowych zamieścili wspomnienia dotyczące ich ojców lub przemyślenia o ojcowskich relacjach z własnymi dziećmi. Ich wpisom towarzyszą fotografie z rodzinnych albumów.

Dzień Ojca 2021. Wspomnienia i refleksje polskich polityków

"Dla mnie jest świetnym Tatą. Dla kilku pokoleń sportowców jako dwukrotny medalista olimpijski i wielokrotny mistrz Polski w boksie - autorytetem, inspiracją i mentorem. Zawsze fair play w życiu i sportowej walce. Wszystkiego najlepszego!" - napisał na Twitterze poseł Michał Szczerba o swoim ojcu, Kazimierzu Szczerbie, dwukrotnym medaliście olimpijskim w boksie (brąz na Igrzyskach w Montrealu w 1976 r. oraz w Moskwie w 1980 r.).

Zdjęciem ojca, kompozytora i pianisty jazzowego Andrzeja Trzaskowskiego, podzielił się w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. "Dziś dzień Taty. Nie ma go już z nami 23 lata. Trudno uwierzyć" - przekazał na Facebooku prezydent Warszawy.

Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, ministra zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wspomniał na swoim Facebooku jego syn, Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL zamieścił zdjęcie z dzieciństwa na którym zapozował razem z tatą. Opatrzył je krótkim komentarzem - "Dziękuję Tato".

"Bardzo brakuje rozmów z tatą" - napisała w swym tweecie Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu pokazała zdjęcie z ojcem, Maciejem Władysławem Grabskim, profesorem nauk technicznych, wykładowcą Politechniki Warszawskiej i prezesem zarządu Fundacji na rzecz Nauki w latach 1981-1987.

"Jedno z moich ulubionych zdjęć..." - napisał na Twitterze wicemarszałek Senatu Marek Pęk o wspólnej fotografii z czasów dzieciństwa z ojcem, byłym senatorem RP, a obecnie małopolskim radnym, Bogdanem Pękiem.

"Jest taka najwspanialsza chwila w życiu mężczyzny, kiedy dziecko wyciągnie do nas swoje rączki, uśmiechnie się, powie magiczne słowo: "Tata". [...] Bycie ojcem jest olbrzymim wyzwaniem. Stajemy się mentorami naszych dzieci, uczymy poznawać świat, pokazywać co jest dobre, a co złe. Ojcostwo jest powodem dumy. Jesteśmy też lepsi wobec świata, a i świat w naszych oczach staje się nam bardziej przyjazny" - napisał Mateusz Morawiecki. Dodał, że Dzień Ojca budzi w nim ciepłe wspomnienia o jego tacie, założycielu Solidarności Walczącej, pośle i marszałku seniorze, Kornelu Morawieckim. Premier do wpisu dołączył kilka zdjęć z najbliższymi.

Refleksjami na temat ojcostwa podzielił się z internautami także poseł Maciej Lasek. "Ojcostwo jest jak szybowanie w nieznane. Nawet, jak wydaje się, że jesteśmy gotowi na wszystko, to coś na pewno nas zaskoczy. W życiu miałem mnóstwo wyzwań, jednak uważam, że ojcostwo jest największym z nich. Nic jednak nie daje tyle satysfakcji i powodów do dumy. Moje dzieci są już dorosłe, ale dla mnie zawsze pozostaną dziećmi, a ja na zawsze chcę pozostać ich tatą, tatkiem, tatusiem, bo nie ma w życiu nic ważniejszego" - napisał.

