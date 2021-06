PiS planuje nocne głosowania. Po północy posłowie zdecydują ws. odwołania Terleckiego i trzech ministrów

Sejm będzie dzisiaj (23.06) głosował nad odwołaniem Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka izby. Punkt znalazł się w harmonogramie obrad po posiedzeniach Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. O odwołanie wicemarszałka Terleckiego wnioskuje Koalicja Obywatelska, Lewica oraz koło Polska 2050.

Sejm podejmie decyzję ws. Ryszarda Terleckiego. W klubie PiS dyscyplina

Rozpatrywanie wniosku w sprawie przyszłości Ryszarda Terleckiego rozpocznie się w okolicach godz. 20:15, głosowanie zostanie przeprowadzone już po północy. Kluby oraz koła poselskie będą miały pięć minut na wygłoszenie oświadczeń. Kluby opozycyjne domagają się odwołania Terleckiego ze względu na jego wypowiedź na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Przypomnijmy, że wicemarszałek Sejmu skrytykował Cichanouską za zapowiedź wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego - Campus Polska Przyszłość. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie" - napisał Terlecki na Twitterze.

Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom w Sejmie, że w trakcie głosowania nad jego odwołaniem będzie obowiązywała dyscyplina klubowa. Stwierdził również, że jest w dobrym nastroju przed głosowaniem. - Zobaczymy, jaki będzie wynik - powiedział.

W piątek wieczorem Sejm zajmie się także wnioskami o wyrażenie wotum nieufności trzem ministrom: szefowi Kancelarii Premiera Michałowi Dworczykowi, ministrowi aktywów państwowych i wicepremierowi Jackowi Sasinowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Kamińskiemu.



Rozpatrywanie wniosku w sprawie Kamińskiego rozpocznie się ok. godz. 21:15, w sprawie Jacka Sasina ok. godz. 22:15, a w sprawie Dworczyka o 23:15. We wszystkich przypadkach kluby i koła poselskie będą miały pięć minut na wygłoszenie oświadczeń. Głosowania nad losem trzech ministrów oraz wicemarszałka Sejmu rozpoczną się kwadrans po północy.



Wnioski o odwołanie Sasina, Kamińskiego i Dworczyka złożyła Koalicja Obywatelska. Według opozycji ministrowie dopuścili się przekroczenia uprawnień w sprawie przygotowań do organizacji tzw. wyborów kopertowych w maju ubiegłego roku. Raport w tej sprawie wydała na początku maja br. Najwyższa Izba Kontroli pod kierownictwem Mariana Banasia.



NIK uznał, że najważniejsze osoby w państwie, które brały udział w przygotowywaniu wyborów kopertowych, złamały prawo. Do prokuratury złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego.

