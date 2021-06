Hołownia o klubie parlamentarnym Polski 2050: Nie marzymy o nim

Szymon Hołownia gościł we wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Prowadzący programu, Bogdan Rymanowski, zapytał lidera Polski 2050, czy można spodziewać się, że w najbliższym czasie i do jego partii dołączą nowi posłowie. Pytanie miało związek z niedawnym przejściem senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do klubu Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Szymon Hołownia: Jak będziemy potrzebować dodatkowych osób w parlamencie, to ich przyjmiemy

- Nasze podejście do transferów jest czysto pragmatyczne. Jak będziemy potrzebować dodatkowych osób w parlamencie, to ich przyjmiemy do Polski 2050. Nie marzymy o klubie parlamentarnym, ale moglibyśmy go mieć - stwierdził Hołownia w Polsat News. W trakcie wywiadu zaznaczył, że "szanuje" Ujazdowskiego.

Szymon Hołownia przypomniał też, że Polska 2050 liczy obecnie sześciu posłów. - Widzimy, że nasza robota odpowiada 50-osobowemu klubowi. Abyśmy w Sejmie "niecovidowym" mogli obstawić wszystkie komisje, być może faktycznie przydałby się jeden lub dwóch posłów więcej - przyznał. Dodał, że "okienko transferowe" nigdy nie było zamknięte, ale nie przewiduje przyjmowania nowych członków "po to, by puszyć się w Sejmie".

Polityczne transfery. Kazimierz Ujazdowski dołączył do ludowców

Przypomnijmy, że wtorek pojawiła się informacja o przejściu senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego z klubu KO do klubu Koalicji Polskiej-PSL. To nie jedyny taki transfer w ostatnim czasie: kilka dni temu do ludowców dołączył także wykluczony z PO poseł Ireneusz Raś.

"Obiecaliśmy wszystkim naszym rodakom budowę silnego centrum. Centrum, które daje alternatywę dla rządów PiS, stale dzielących Polaków. Chcemy odbudować wspólnotę, a żeby to zrobić, to trzeba mieć najlepszych na pokładzie. Trzeba łączyć dorobek intelektualny, merytoryczny z wielkim patriotyzmem, siłą własnych poglądów i odwagą. Dzisiaj do klubu Koalicja Polska dołącza senator Kazimierz Michał Ujazdowski" - przekazano we wtorek na profilu facebookowym PSL.

"Alternatywa dla PiS wymaga istnienia silnego centrum, które połączy wspólnotę obywateli i odpowie na aspiracje Polek i Polaków do posiadania sprawnego i obywatelskiego państwa. Dlatego podjąłem decyzję o współpracy z Koalicją Polską" - uzasadnił swoją decyzję Ujazdowski we wtorkowym tweecie.

"Będę dalej aktywnie współtworzył opozycyjną większość w Senacie, którego niezależność jest niezwykle istotna wobec destrukcji demokracji konstytucyjnej - dodał.