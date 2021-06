Małgorzata Kidawa-Błońska potwierdza: Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Taką podjął decyzję

- Rozmowy trwają, cieszymy się z deklaracji i zaangażowania Donalda Tuska we wsparcie Platformy i całej opozycji - mówił cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną" Jan Grabiec. Radość z powrotu Tuska do polskiej polityki wykazała również wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

REKLAMA

Zobacz wideo Siemoniak o powrocie Tuska do PO: Być może powinniśmy zmienić dla niego statut

Kidawa-Błońska o Tusku: Bardzo bym chciała, żeby wrócił do Platformy tak na 100 procent

- Donald Tusk wraca, taką podjął decyzję. [...] Bardzo bym chciała, żeby wrócił do Platformy tak na 100 procent, dlatego że przed nami bardzo trudna batalia i właśnie od Platformy będzie bardzo zależało, czy opozycji uda się pokonać PiS - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska.

Posłanka Lewicy o powrocie Tuska: Kaczyński może się cieszyć

Polityk dodała, że Borys Budka, obecny szef PO, wykonał i wykonuje wielką pracę, ale "życie nie jest zerojedynkowe". - Młodzi ludzie, o których mówiono, że w ogóle nie są zainteresowani powrotem Donalda Tuska, mówią: 'Świetnie! Niech ten facet wraca, bo ma doświadczenie i wygrywa - powiedziała Kidawa-Błońska.

Donald Tusk wraca do polskiej polityki

Donald Tusk wycofał się z polskiej polityki siedem lat temu. W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej spekulacji na temat jego powrotu. Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował natomiast we wtorek, że Tusk skłania się ku temu, aby zająć się pełnoetatową pomocą Platformie Obywatelskiej. Grabiec podkreślił, że deklaracje polityka po raz pierwszy są tak wyraźne i - choć trwają rozmowy w tej sprawie - to "trudno spekulować" o zamiarach Donalda Tuska. Jednocześnie stwierdził, że nie są planowane zmiany na stanowisku przewodniczącego partii.

Tusk stał się orężem w walce rywalizujących w Platformie frakcji

"Gazeta Wyborcza" opisała natomiast jeden z możliwych scenariuszy powrotu Tuska do polskiej polityki. Według "Wyborczej" Borys Budka miałby zrezygnować z kierowania Platformą Obywatelską, a jego obowiązki przejąłby Tusk. Z kolei zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, posłanki z Lewicy, powrót Tuska "to prezent Platformy Obywatelskiej dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ pozwala to na powrót całej tej narracji o winie Tuska".

Emerytury - to temat, który czytelnicy Gazeta.pl wybrali w głosowaniu jako pierwszy do omówienia w naszym nowym programie - Q&A. Teraz czas na zadawanie pytań. Co zmieni się w emeryturach w związku z Polskim Ładem, kto zyska, a kto może stracić, czy warto pracować jak najdłużej - przesyłajcie swoje pytania na adres: next.redakcja@agora.pl. Zadamy je ekspertowi w programie na żywo - w najbliższy czwartek o 12:00. Naszym gościem będzie prof. Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawców RP, były minister finansów.