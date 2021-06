Donald Tusk powróci? Grabiec: Po raz pierwszy padły tak poważne deklaracje. Rozmowy trwają

Jan Grabiec poinformował w rozmowie z RMF 24, że Donald Tusk planuje zrezygnować z doraźnej pomocy Platformie Obywatelskiej i zająć się nią na pełny etat. Jednocześnie stwierdził, że nie są planowane zmiany na stanowisku przewodniczącego partii.

Przekazał też, że Tusk poważnie myśli także o powrocie do polskiej polityki. - Przypominając sobie ostatnie sześć lat, mogę stwierdzić, że po raz pierwszy padły tak poważne deklaracje - mówił Grabiec. Zdradził również, że obecnie toczą się rozmowy Tuska z obecnym przewodniczącym partii Borysem Budką. - Rozmowy są poważne, dlatego nie ujawniamy ich szczegółów, dopóki panowie się nie porozumieją - powiedział rzecznik PO i wyraźnie zaznaczył, że teraz trudno jest na ten temat cokolwiek spekulować. Grabiec wyraził nadzieję, że opublikowanie informacji o powrocie Donalda Tuska do szeregów PO, to raczej kwestia dni, niż tygodni czy miesięcy.

Gdyby Donald Tusk chciał być przewodniczącym partii, musiałby zostać wybrany przez radę krajową PO. - Wybory przewodniczącego formacji to domena wszystkich członków - zaznaczył Grabiec. Stwierdził jednak, że możliwy jest również wybór w inny sposób, wynikający z zawiłości statutu - na przykład przy rezygnacji przewodniczącego. - Nic nie wskazuje na to, by jednak Borys Budka miał rezygnować ze swojej funkcji - powiedział.

O powrót Tuska do polityki zapytała "Rzeczpospolita". Z sondażu SW Research wynika, że 44,8 proc. badanych nie chce powrotu byłego premiera do rodzimej polityki. Ponowne zaangażowanie Tuska w Polsce popiera zaś 28,3 proc. ankietowanych.