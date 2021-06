Joanna Mucha straci immunitet? Prokuratura chce ją rozliczyć za koncert Madonny z 2012 roku

Rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński poinformował dziennikarzy TVP Info, że we wtorek Prokurator Generalny na wniosek Prokuratury Okręgowej wystąpił o wyrażenie zgody na to, by posłanka Polski 2050 Joanna Mucha została pociągnięta do odpowiedzialności. W 2012 roku miała ona przekroczyć swoje uprawnienia podczas organizacji koncertu Madonny w Warszawie na Stadionie Narodowym. O decyzji prokuratury jako pierwszy poinformował "Magazyn śledczy Anity Gargas" TVP.

Joanna Mucha w tarapatach za koncert Madonny. Prokuratura chce ją pozbawić immunitetu

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza przedstawić jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w czasie, kiedy sprawowała funkcję Ministra Sportu i Turystyki. Rezultatem jej działań była utrata przez Skarb Państwa co najmniej 4,7 mln w związku z organizacją koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie" - przekazała tvp.info Prokuratura Krajowa. Owe 4,7 mln zł strat to różnica między wydatkami, jakie zostały poniesione na organizację wydarzenia oraz uzyskanymi z niego dochodami.

Prokuratura: Mucha, jako minister, pozwoliła wydać na koncert Madonny rezerwę celową

"Jako minister sportu Joanna Mucha zatwierdziła wypłatę na organizację koncertu ponad 5,9 mln zł z rezerwy celowej resortu, mimo że były to środki przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. Podjęła taką decyzję, choć zgodnie z prawem środki z rezerwy celowej mogły być wydane wyłącznie na cel określony w rezerwie, a do kompetencji Ministra Sportu i Turystyki nie należało organizowanie koncertów muzyki rozrywkowej" - poinformowała prokuratura cytowana przez rmf24.pl za PAP.

Jak podkreślali śledczy, ministra miała również wyrazić zgodę na użyczenie przez Narodowe Centrum Sportu (NCS) prywatnej firmie pomieszczenia oraz powierzchni Stadionu Narodowego na potrzeby koncertu. Centrum nie mogło jednak prowadzić innej działalności niż ta związana z organizacją mistrzostw. Nie zarządzało też Stadionem Narodowym po Euro 2012.

Joanna Mucha: Miałam zgodę ministerstwa finansów. Koncert nie miał prawa przynieść strat

W kwietniu 2014 roku Joanna Mucha była przesłuchiwana w prokuraturze w charakterze świadka podczas śledztwa w tej sprawie [prokuratura nie postawiła wówczas jeszcze nikomu zarzutów - red.]. Wyjaśniała wówczas, że została wprowadzona w błąd, a koncert nie miał prawa przynieść strat.

- Tak przynajmniej wynikało z dokumentów NCS. To, że do strat doszło, to wina nieudolnego zarządzania NCS - mówiła. Argumentowała także, że resort finansów zgodził się na wydanie pieniędzy w takim, a nie innym celu i za każdym razem ministerstwo sportu otrzymywało zgodę resortu finansów na korzystanie z pieniędzy pochodzących z rezerwy.

NIK zwracała uwagę na nieprawidłowości już w 2013 roku

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Najwyższa Izba Kontroli wyraziła wątpliwość wobec celu, na jaki wydane zostały pieniądze z rezerwy, czyli organizację koncertu Madonny na Stadionie Narodowym, już w 2013 roku. Środki miały służyć dofinansowaniu zadań związanych z upowszechnieniem sportu wśród młodzieży.

Koncert Madonny odbył się na Stadionie Narodowym 1 sierpnia 2012 roku i była to pierwsza niesportowa impreza organizowana po mistrzostwa Europy w piłce nożnej na Stadionie Narodowym. Koncert obejrzało 35 tysięcy widzów, choć organizatorzy liczyli na znacznie większą frekwencję. Nie znaleziono również żadnego sponsora imprezy.

Joanna Mucha od stycznia jest posłanką Ruchu Polska 2050. Wcześniej od lat była związana z Platformą Obywatelską.

