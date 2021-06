ABW wydała komunikat ws. ataków na skrzynki mailowe. 4350 adresów. Jest też nazwa grupy hakerskiej

"ABW i SKW ustaliły, że na liście celów przeprowadzonego przez grupę UNC1151 ataku socjotechnicznego znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli lub funkcjonujących w polskich serwisach poczty elektronicznej. Służby dysponują informacjami świadczącymi o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych" - czytamy w komunikacie Stanisława Żaryna, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych.

Ataki hakerskie. Służby: Na liście 4350 adresów ponad 100 kont należy do osób publicznych

Jak poinformowano w komunikacie, "co najmniej 500 użytkowników odpowiedziało na przygotowaną przez autorów ataku informację, co istotnie zwiększyło prawdopodobieństwo skuteczności działań agresorów". "Na liście 4350 zaatakowanych adresów znajduje się ponad 100 kont, z których korzystają osoby pełniące funkcje publiczne – członkowie byłego i obecnego rządu, posłowie, senatorowie, samorządowcy. Atak dotknął osób pochodzących z różnych opcji politycznych, a także pracowników mediów i organizacji pozarządowych. Na liście znalazł się również adres, z którego korzystał minister Michał Dworczyk" - podkreślono.

"Akcja 'Ghostwriter'"

"Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo przeanalizowały kilka wiadomości wysłanych na adres ministra, które mogły posłużyć do potencjalnego phishingu - ich zawartość oraz konstrukcja miały na celu wyłudzenie danych niezbędnych do logowania. Zanotowano również kilkukrotne obce logowania do skrzynki pocztowej użytkowanej przez Ministra Dworczyka" - czytamy dalej.

Według służb działania grupy UNC1151 to element akcji "Ghostwriter", której celem ma być " destabilizacja sytuacji politycznej w krajach Europy Środkowej".

"W związku z zagrożeniami w cyberprzestrzeni identyfikowanymi przez ABW, Agencja w przeszłości przekazywała i na bieżąco przekazuje zagrożonym użytkownikom ostrzeżenia o możliwych atakach na konta w mediach społecznościowych oraz na skrzynki poczty elektronicznej" - podano w komunikacie.

"W ubiegłym tygodniu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przesłała służbom specjalnym państw członkowskich NATO informację dotyczącą ostatnich ataków cybernetycznych realizowanych przeciwko Polsce" - czytamy na końcu.

