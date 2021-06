Co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Ryszard Terlecki mówi o "dwóch wariantach"

Ryszard Terlecki został zapytany w Sejmie o wniosek o jego odwołanie, nad którym w środę mają głosować posłowie. - Śpię spokojnie - powiedział Terlecki. Jak dodał, w razie odwołania "spakuje gabinet i przestanie być wicemarszałkiem". - Ale to wydaje mi się mało prawdopodobne - stwierdził.

Terlecki pytany o RPO: Do lipca jest jeszcze trochę czasu

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS odniósł się do ciągle nierozstrzygniętej kwestii następcy Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. - Są dwa warianty możliwe. Albo ogłoszenie terminu i zgłoszenie kolejnego kandydata, albo projekt ustawy. Taki projekt może się pojawić, Sejm jest do tego zobligowany opinią Trybunału Konstytucyjnego. Nie może być tak, że w ogóle nie będzie rzecznika, jakoś tę lukę prawną będzie trzeba rozwiązać - powiedział.

"Senat wszystko blokuje"

Terlecki odniósł się w ten sposób do orzeczenia TK, który stwierdził, że RPO nie może pełnić swojej funkcji po upływie kadencji.

Wicemarszałek Sejmu przyznał, że PiS "ma dużo kandydatów" na RPO. - Sytuacja jest taka, że Senat wszystko blokuje, więc trzeba się zastanowić, czy wystawianie kolejnego ma sens.

Zapytany, czy będzie potrzebne dodatkowe posiedzenie w związku z wyborem RPO, Terlecki powiedział: - Do lipca jest jeszcze trochę czasu, nie ma na razie potrzeby, jutro się okaże, czy posiedzenie, które jutro się zacznie, będzie trwało do piątku włącznie.

Elżbieta Witek ogłosi termin zgłaszania kandydatur na RPO

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że we wtorek lub środę podejmie decyzję odnośnie terminu zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich. W piątek Senat nie zgodził się, by RPO została senator niezależna Lidia Staroń, którą na to stanowisko 15 czerwca wybrał Sejm.

Zgodnie z konstytucją, Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO nadal pełni on swój urząd do czasu powołania następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.