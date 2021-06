Grzegorz Schetyna wraca do Zarządu Krajowego PO. "Przed nami nowy rozdział. Tylko zwycięstwo"

"Grzegorz Schetyna przejął z mocy statutu obowiązki przewodniczącego regionu dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej" - poinformowały lokalne struktury.

REKLAMA

Dotychczasowy szef regionu - europoseł Koalicji Europejskiej Jarosław Duda - po 4 latach złożył rezygnację.

"Jarku, dziękujemy za dobre 4 lata przewodniczenia. Przed nami nowy rozdział. Wchodzimy w to na 100 proc. Tylko zwycięstwo" - napisał Schetyna na Twitterze.

Zobacz wideo Joanna Kluzik-Rostkowska o kryzysie przywództwa w PO (wypowiedź z maja 2021 r.)

Grzegorz Schetyna wraca do Zarządu Krajowego PO

Ta decyzja oznacza, że Grzegorz Schetyna wraca do Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Członkami zarządu są m.in. przewodniczący i wiceprzewodniczący partii, szef klubu, sekretarz generalny, a także przewodniczący regionów. To właśnie Zarząd Krajowy odpowiada m.in. za przygotowanie partii do wyborów.

W styczniu ub.r. Grzegorz Schetyna przestał być przewodniczącym Platformy Obywatelskiej (zastąpił go Borys Budka, Schetyna nie starował w wyborach na szefa partii). Niedługo później został wiceprzewodniczącym regionu dolnośląskiego.