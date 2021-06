Trzaskowski chce odwołania ministra Czarnka. "Zwrócę się do kolegów z KO o przygotowanie wniosku"

Zobacz wideo Przemysław Czarnek - człowiek, który nie ma wstydu i kobiet się nie boi Wybierz serwis

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski zarzucił rządzącym, że "niszczą polską szkołę wprowadzając chaos". - Obserwowaliśmy również ataki na nauczycieli, kumulację roczników. W tych ostatnich miesiącach polska szkoła borykała się z problemami związanymi z epidemią, gdzie my, wszyscy samorządowcy, staraliśmy się organizować pracę szkół, gdzie nauczyciele wykazali się prawdziwym heroizmem, ale wszyscy wiemy, że polska szkoła ma dzisiaj mnóstwo problemów, choćby powrót do normalności po epidemii - mówił prezydent Warszawy.

Będzie wniosek o odwołanie Czarnka

- Jaka jest odpowiedź rządzących? Rządzący próbują szkołę upartyjnić. Próbują wprowadzić indoktrynację zamiast szkoły nowoczesnej, zamiast szkoły, która uczy otwartych postaw, która uczy samodzielnego myślenia. Dzisiaj rządzący chcą sami formować uczniów. Na to nie ma naszej zgody. My chcemy szkoły uspołecznionej, szkoły nowoczesnej, chcemy szkoły, która uczy myślenia - powiedział Rafał Trzaskowski. Jak dodał, dlatego właśnie zwróci się do koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej o przygotowanie wniosku o odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

