Kaczyński: Mamy plan dogonienia Europy do końca dekady. Inni planów nie mają, tylko krzyczą, grożą

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, mówiąc o Polskim Ładzie, stwierdził, że "to jest przede wszystkim plan dogonienia Europy do końca tej dekady, w sensie przeciętnej europejskiej, jeżeli chodzi o dochód na głowę, dochód liczony w sile nabywczej, czyli ten realny dochód na głowę".

REKLAMA

- My w tej chwili jesteśmy na poziomie 77 procent takiego dochodu. To jest dużo, dużo więcej niż w chwili, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ale to jest też ciągle za mało. Najbogatszy z krajów postkomunistycznych, Słowenia, ma już 92 procent. Także Czesi mają więcej niż my, przeszło 80 proc. - dodał wicepremier.

Polski Nowy Ład - Mateusz Morawiecki podał plan. "10 projektów na 100 dni"

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, w Polakach jest "ogromny potencjał", ale jego wykorzystanie "nie może odbyć się bez wsparcia ze strony państwa". - Mamy do dyspozycji 770 miliardów złotych o różnej strukturze, po części są to pożyczki, z Unii Europejskiej, mamy do tego własne środki, razem to będzie dobrze przeszło bilion złotych na kolejnych siedem lat - wyliczał polityk.

Zobacz wideo Szereg obietnic w Polskim Ładzie PiS-u. Kto za nie zapłaci?

Jarosław Kaczyński: Inni planów nie mają, tylko krzyczą grożą

- Jeśli dobrze to wykorzystamy, jeżeli będziemy korzystali ze wszystkich sił, jakie mamy, to można powiedzieć, że to są siły wystarczające do tego, żeby dokonać tego naprawdę dużego skoku, żeby gdzieś koło 2029, może 2030, ostatecznie 2031 roku Polska była już na tym poziomie, który uczyni nas w Unii Europejskiej płatnikiem, to znaczy tym, który więcej płaci niż dostaje - stwierdził Jarosław Kaczyński.

- Kto może powiedzieć: "to źle, dlaczego mamy więcej płacić?". To zapewni nam nowy status, a przede wszystkim bardzo podniesie nam poziom życia i siłę naszego państwa - zaznaczył.

Rada Przedsiębiorczości punktuje Polski Ład. "Rodziny stracą 6,2 mld zł"

- Dzisiaj jest plan, inni planów nie mają, tylko krzyczą, grożą, umawiają się z naszymi przeciwnikami. Nie wszyscy w Europie są zainteresowani tym, żeby Polska była na europejskim poziomie, żeby mogła konkurować - mówił prezes PiS.

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on m.in. przeznaczenie 7 procent PKB na zdrowie, obniżkę podatków, w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, wprowadzenie dopłat do kredytów hipotecznych dla rodzin z dziećmi.

W ramach cyklu spotkań promujących Polski Ład grupa około czterdziestu najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości ma w ciągu kilkunastu tygodni odwiedzić wszystkie powiaty.