Pawłowicz z osobliwym apelem do Szwedów. "Przed meczem zwróćcie Polsce zrabowane dziedzictwo"

W sobotę reprezentacja Polski zremisowała z Hiszpanią, co zapewniło jej awans do dalszych rozgrywek. Teraz przed nami mecz ze Szwecją - obie reprezentacje zmierzą się ze sobą w środę 23 czerwca (odbędzie o godzinie 18 na stadionie w Sankt Petersburgu). Sędzia TK Krystyna Pawłowicz postanowiła skomentować zapowiadane na środę spotkanie w mediach społecznościowych i zwróciła się z nietypowym apelem do Szwedów.

Pawłowicz z osobliwym apelem do Szwedów. "Przed meczem zwróćcie zrabowane dziedzictwo"

"Szwedzi! Przed meczem ZWRÓĆCIE Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, które przetrzymujecie [pisownia oryginalna]" - napisała Dodała też do swojego wpisu "przypis" do książki "Uratowane z Potopu". W kolejnych wpisach reagowała na komentarze osób, które stwierdziły, że domaganie się od szwedzkiej reprezentacji działań w sprawie dawnych łupów wojennych nie jest właściwe. "Ile panu Szwedzi płacą za reprezentowanie ich złodziejskich interesów?" - napisała do jednego z komentujących. Niektórzy dopytywali też, czy jej wpis jest oficjalnym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego.

Jest dobra okazja by Szwedom przypomnieć, bo rabowali Polskę jak dzika barbaria, jak Rosjanie i Niemcy, a teraz w swych muzeach chwalą się w polską kulturą i jej skarbami. Nic nie lepsi od pozostałych złodziei pamiątek narodowych a udają dziś niewiniątka. Ale Polacy pamiętają...

Apel nie jest do piłkarzy, a władz szwedzkich, przecież napisałam wyraźnie...

- wyjaśniła jeszcze Pawłowicz.

Krystyna Pawłowicz zasiada w Trybunale Konstytucyjnym z nadania PiS - była m.in. w składzie orzekającym TK, gdy w październiku wydano wyrok zaostrzający prawo aborcyjne. W ostatni czwartek Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i zdecydował o wyłączeniu Pawłowicz z orzekania w jednej ze spraw (chodziło o sprawę dotyczącą pytania o zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN przez TSUE). Bodnar w swoim wniosku przywołał wypowiedź sędzi, która - choć powinna być obiektywna - nazwała orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości ws. Turowa "agresją" i "bezczelną gangsterką". Sędzię TSUE Silvię de Lapuertę nazwała z kolei "sabotażystką polityczną i sądową".