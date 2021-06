Piotr Zgorzelski o nowej partii Bielana. "Ma służyć wyłącznie turlaniu się do 2023 roku"

W niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News i Interii poruszony został temat założenia nowej Partii Republikańskiej, której uroczysta konwencja odbyła się w niedzielę 20 czerwca. Przemawiał na niej sam Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ugrupowanie Adama Bielana ma połączyć się z częścią Porozumienia oraz wejść w skład Zjednoczonej Prawicy.

Partia Republikańska wystartowała. "Ma służyć turlaniu się"

Głos w sprawie zabrał Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej, który zaprzeczył, by powstanie nowego ugrupowania miało na celu zminimalizowanie roli Jarosława Gowina w Zjednoczonej Prawicy. - To raczej próba ucieczki do przodu. Zostawiamy ten konflikt ze sobą na dobre i przechodzimy pod nowy medialny szyld - twierdził. Jak przekonywał, o to, aby "konflikt proceduralny" został zażegnany, zabiegano już od dawna.

Kaczyński: Wierzę, że nie damy się zglajchszaltować

Krzysztof Bosak z Konfederacji skomentował, że "ucieczka do przodu" - jego zdaniem - ma polegać na "złożeniu do sądu oświadczenia o likwidacji partii wicepremiera Gowina". - Trwa przeciąganie struny. Jarosław Gowin próbuje utrzeć nosa Jarosławowi Kaczyńskiemu - mówił.

Jak dodał polityk, koalicja rządząca nie powinna nazywać się Zjednoczoną Prawicą, jeśli od dłuższego czasu walczą ze sobą. Ocenił, że przypomina mu to "walki wewnętrzne w AWS" i uznał, że to "granie szyldem", którego "realnym przeciwnikiem jest polski wyborca".

Piotr Zgorzelski z PSL powiedział natomiast, że obecny rząd to "pokłócona prawica". Jego zdaniem obecnie rząd zajmuje się sobą i swoimi sprawami, a nie "rozwiązywaniem spraw Polaków". - Powstanie nowej partii ma służyć wyłącznie turlaniu się do 2023 roku. Nie przyniesie to żadnego pozytywnego efektu dla Polski - skomentował polityk PSL.

Gowin pytany, czy szuka się na niego haków. "Napiszę o tym na emeryturze"

Partia Republikańska chce dążyć do umocnienia instytucji państwa

Podczas niedzielnej konwencji Partii Republikańskiej Adam Bielan podkreślał, że ugrupowanie rozumie państwo jako "synonim niezależności narodu", dlatego będzie dążyło do jego umocnienia, a także głębszej demokratyzacji.

W programie ugrupowania umieszczono również takie aspekty jak: otoczenie ochroną własności prywatnej, rodziny i polskich producentów, unowocześnienie służby zdrowia, promowanie kultury czerpiącej z tradycji polskich, usprawnienie systemu sprawiedliwości, rozbudowa infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej czy wzmocnienie armii. Zgodnie z zapowiedziami, partia ma też wspierać realizację Polskiego Ładu.

- Wierzę, że wspólnie zrealizujemy ten wielki plan dla Polski, wykonamy swój obowiązek, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i co też chcę podkreślić - dla dobrej przyszłości Europy, Europy bogatej swoją wielką różnorodnością, potęgą jej kultury, która oddziałuje na świat właśnie dzięki tej różnorodności, że nie damy się zglajchszaltować, że będziemy zwyciężali również w tej niezwykle ważnej walce - mówił wicepremier Jarosław Kaczyński na niedzielnej konwencji.