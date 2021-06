Afera mailowa. Ekspert o ataku na konto Dworczyka: Minister kliknął w maila, podał login i pozamiatane

Nie milkną echa ataku hakerskiego na konto mailowe ministra Dworczyka oraz innych polityków. Marcin Maj, ekspert do spraw bezpieczeństwa, uważa, że przyczyną ataków mogły być złe nawyki w korzystaniu z usług cyfrowych. - Najprawdopodobniej minister otrzymał maila, który zachęcał go do zalogowania się gdzieś i zrobienia czegoś. [...] Minister kliknął, na fałszywej stronie podał login i hasło i było pozamiatane - powiedział.

3 Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl