Kaczyński na kongresie Partii Republikańskiej Bielana: Wierzę, że nie damy się zglajchszaltować

- Powołujemy Partię Republikańską jako reprezentację obywateli, którym bliska jest idea wolności. Idea wolności indywidualnej, wolności narodowej, a także wrażliwej społecznej wolności gospodarczej - mówił Adam Bielan. Dodał, że wolność i walka o nią są zakorzenione w narodowej tradycji, tak samo jak przynależność do chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej.

Ugrupowanie ma połączyć się z częścią Porozumienia i wejść w skład Zjednoczonej Prawicy.

Adam Bielan podkreślił, że Partia Republikańska rozumie państwo, "jako synonim niezależności narodu", dlatego będzie dążyła do umocnienia jego instytucji oraz głębszej demokratyzacji.

W programie ugrupowania znalazły się także: otoczenie ochroną własności prywatnej, rodziny i polskich producentów, unowocześnienie służby zdrowia, promowanie kultury czerpiącej z tradycji polskich, usprawnienie systemu sprawiedliwości, rozbudowa infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej oraz wzmocnienie armii.

Adam Bielan zapowiedział również, że Partia Republikańska będzie wspierała realizację Polskiego Ładu. Dodał, że - jego zdaniem - tylko Zjednoczona Prawica gwarantuje Polsce stabilne i sprawne rządy.

Jarosław Kaczyński: Równość praw to fundament

Na zjeździe był obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński, który także zabrał głos. - Byłem tutaj tydzień temu, bo się pomyliłem. I z przerażeniem patrzyłem na pustą salę, no ale jest dobrze, bardzo dobrze - stwierdził na początku.

- Wszyscy jesteśmy republikanami, bo ideę republikańską najłatwiej opisać przeciwstawiając ją idei indywidualistyczno-liberalnej, permisywnej - stwierdził. Jak dodał, "republikanizm to odwoływanie się do wspólnot".

Kaczyński zaznaczył, że potrzeby wszystkich obywateli powinny być zaspokajane i "Polacy są równi, jeżeli chodzi o swoje prawa". - Życie jest oczywiście bogate, różnie układają się losy poszczególnych ludzi, poszczególnych jednostek. I wszystkie próby doprowadzenia tutaj do jakiegoś ujednolicenia, wyrównania zawsze kończyły się tym samym - straszliwym nieszczęściem, tą czy inną formą totalitaryzmu - stwierdził wicepremier.

- I to oczywiście bezwzględnie odrzucamy. Ale równość wobec prawa, równość praw obywatelskich, równość w innych dziedzinach, także cywilno-prawnej, prawa handlowego, to jest dzisiaj fundament, fundament mocno w Polsce obecnej naruszany z różnych stron przez różne instytucje - mówił prezes PiS.

Jak dodał, konieczne jest "przywrócenie tej równości, przywrócenie działania prawa, przywrócenie tego wszystkiego, co jest podstawą uczciwego, sprawiedliwego, mocnego państwa, państwa dla obywateli".

- Jedność i droga do zwycięstwa, bo ta droga jest otwarta z różnych powodów, ale przede wszystkim dzięki wielkiemu projektowi - Polskiemu Ładowi, ta droga musi być przez nas wspólnie przebyta. I to nie tylko do roku 2023, ale także w kolejnych latach - mówił wicepremier.

- Wierzę, że wspólnie zrealizujemy ten wielki plan dla Polski, wykonamy swój obowiązek, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i co też chcę podkreślić - dla dobrej przyszłości Europy, Europy bogatej swoją wielką różnorodnością, potęgą jej kultury, która oddziałuje na świat właśnie dzięki tej różnorodności, że nie damy się zglajchszaltować, że będziemy zwyciężali również w tej niezwykle ważnej walce - podsumował.