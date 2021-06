Posłanka Lewicy o powrocie Donalda Tuska: Jeśli ktokolwiek może się cieszyć, to Jarosław Kaczyński

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy była pytana w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. W ciągu ostatnich tygodni coraz głośniej spekuluje się na temat takiego scenariusza. Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że "nie elektryzuje ją" ewentualny powrót byłego premiera. - Tyle razy słyszałam o powrocie Tuska na białym koniu, że mam wrażenie, że to już odgrzewany kotlet - powiedziała.

Dziemianowicz-Bąk: Powrót Tuska to prezent Platformy Obywatelskiej dla PiS-u

- Donald Tusk wycofał się z polskiej polityki siedem lat temu. W tym czasie prawa wyborcze zdobyło całe nowe pokolenie, dla którego Tusk jest politykiem europejskim, może być lubiany albo nie, ale nie pamiętają go jako polityka polskiego - stwierdziła Dziemianowicz-Bąk.

Zdaniem posłanki Lewicy "jeśli ktokolwiek dziś może naprawdę cieszyć się z powrotu Tuska do polityki, to właśnie Nowogrodzka, to właśnie Jarosław Kaczyński". Dodała, że powrót Tuska "to prezent Platformy Obywatelskiej dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ pozwala to na powrót całej tej narracji o winie Tuska".

Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że obecna scena polityczna wygląda inaczej niż siedem lat temu, kiedy Tusk odchodził, aby objąć stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Przyznała też, że nie obawia się skupienia sporu politycznego wokół dwóch największych partii politycznych.

- Jest Platforma Obywatelska, Lewica, odrębnie funkcjonujący PSL czy Polska 2050. Jak pokazują sondaże, PO nie jest już wiodącą partią na opozycji i widać, że budzi to pewną frustrację. Widać to było w głosowaniu ratyfikacji EFO, kiedy PO była jedynym ugrupowaniem opozycyjnym, które nie poparło ustawy - powiedziała.

Jeden ze scenariuszów powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki opisała niedawno "Gazeta Wyborcza". Według dziennika Borys Budka mógłby zrezygnować z kierowania Platformą Obywatelską, a funkcję pełniącego obowiązki przewodniczącego objąłby Tusk. Politycy mieli rozmawiać o takim scenariuszu podczas niedawnego spotkania w Sopocie.

O powrocie Donalda Tuska mówi otwarcie Tomasz Siemoniak, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. W Porannej Rozmowie w Gazeta.pl podkreślił, że Tusk powinien stać się jednym z faktycznych liderów Platformy. - Nie umiem w tym momencie odpowiedzieć, jaka to powinna być funkcja wedle dzisiejszego statutu. Być może powinniśmy zmienić statut tak, żeby Donald Tusk miał właściwe dla siebie miejsce, przywódcze miejsce w Platformie Obywatelskiej - powiedział.

- Natomiast nie jest to takie rozważanie, że albo Budka, albo Tusk i teraz dzielenie Platformy według takiego kryterium. Ja sądzę, że Tusk jest atutem. Jeśli trzeba, będziemy szukać, zmieniać statut i będziemy w zgodzie, w porozumieniu w Platformie ten powrót realizować - dodał.

