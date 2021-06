Piotr Wawrzyk zgadza się z abp. Jędraszewskim. Dziękować Bogu za Kaczyńskiego? "Ależ oczywiście"

- Czy zgadza się pan z metropolitą krakowskim, że należy dziękować Bogu za Jarosława Kaczyńskiego? - zapytał swoich rozmówców Andrzej Stankiewicz w "7. dniu tygodnia" Radia ZET.

- Ależ oczywiście - odpowiedział bez wahania Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych i niedawny kandydat PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. - Trudno się nie zgodzić przy całym dorobku politycznym, życiowym i tych wszystkich zasługach, które ma. Poświęcił całe swoje życie dla ojczyzny, ma ogromne zasługi, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy. Prześledźcie całą jego drogę polityczną czy życiową. Jeżeli postaracie się o odrobinę obiektywizmu, to przyznacie mi rację - uzasadniał polityk.

Abp Jędraszewski: To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za braci Kaczyńskich

Abp Marek Jędraszewski o dziękowaniu Bogu za braci Kaczyńskich

W piątek prezes PiS wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie oraz parlamentarzyści PiS brali udział w uroczystościach 72. rocznicy urodzin Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Obecna była także córka zmarłej pary prezydenckiej Marta Kaczyńska.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski sprawował mszę św. w katedrze na Wawelu w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich. - To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich - mówił metropolita krakowski.

W Radiu ZET komentowali to także inni politycy. - Ja mam za co Bogu dziękować i akurat nie za to. Chcę wyraźnie podkreślić, że przez ostatnie pięć lat dechrystianizacja Polski przyspieszyła i niewątpliwie zasługi w tym ma i PiS, i sam Jarosław Kaczyński. (...) Mnie jako katolika to martwi - mówił Marek Sawicki z PSL.

"Sojusz ołtarza z tronem zawsze kończy się źle"

- Sojusz ołtarza z tronem zawsze kończy się źle, zarówno dla tronu, jak i dla ołtarza - ocenił Michał Wypij z Porozumienia.

Obecna w studiu Wanda Nowicka z Lewicy przekonywała, że Polska "od dawna nie jest państwem świeckim". - Sojusz ołtarza z tronem bierze się również z tego, że kościół otrzymuje ogromne wsparcie finansowe od rządu - mówiła.

Natomiast Klaudia Jachira z KO stwierdziła, że "Kościół dołączył do partii rządzącej". - Katolikom musi być ciężko w momencie, gdy przynależność do religii jest kojarzona z jedną partią rządzącą - powiedziała.