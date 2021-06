Hołownia: We wrześniu konwencja Polski 2050. Przedstawimy plan, z którym pójdziemy do wyborów

W piątek rozpoczął się trzydniowy zlot ruchu Polska 2050. Podczas sobotniego spotkania na warszawskim Polu Mokotowskim Szymon Hołownia zapowiedział, że przedstawiciele jego ugrupowania odwiedzą wszystkie powiaty w Polsce. - Chcemy usłyszeć od Was, jakiej Wy Polski chcecie, żebyście nie byli skazani na gadający do Was telewizor. Wiem, że to będzie wspaniała podróż - powiedział.

Hołownia przedstawi program wyborczy: Będzie aktualny nie tylko wymiarze centralnym

Podróż działaczy ruchu Polska 2050 odbędzie się w ramach akcji "Poznajmy się" - działacze chcą odwiedzić wszystkie 380 powiatów w lipcu i sierpniu br. - Podsumujemy ją (podróż - red.) 3 i 4 września na zlocie ogólnokrajowym naszego ruchu, na którym przedstawimy wam kompletny plan dla Polski - ten, z którym pójdziemy do wyborów, ten, który dotknie każdej sfery naszego życia, i który będzie aktualny nie tylko w tym wymiarze centralnym czy ogólnopolskim - podkreślił Hołownia.

Kaczyński nakazał utrącić Lidię Staroń. I to rękami najwierniejszych

- Dzięki tej naszej podróży i dzięki tym naszym ekspertom, którzy pracują dzisiaj w regionach, wypracujemy program dla każdego z regionów - taki, który rzeczywiście sprawi, że te regiony dzisiaj będą rosły, a nie kurczyły się spętane jakąś ideologiczną, centralną, ogólnopolską wojną - dodał.

Lider ruchu Polska 2050 przekazał, że program ugrupowania powstanie we współpracy z jego działaczami i sympatykami. Niedługo powstanie strona internetowa, na której będzie można wskazać najważniejsze postulaty dla danego regionu. Postulaty programowe będzie można wrzucić także do specjalnej skrzynki, która pojawi się na spotkaniach z działaczami ruchu w całej Polsce.

Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich w 2020 r. zajął 3. miejsce z wynikiem 13,87 proc. głosów. Już w czasie kampanii wyborczej zapowiedział powstanie nowego ugrupowania politycznego. Ruch Polska 2050 ma obecnie sześciu posłów i jednego senatora - wszyscy zostali wybrani z list innych ugrupowań, ale w trakcie kadencji zdecydowali się na przejście do ruchu Hołowni.

