Senat nie zgodził się, by to Lidia Staroń zastąpiła Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Senatorka nie zdołała uzyskać pełnego poparcia nawet w klubie PiS, choć to właśnie ta partia wysunęła jej kandydaturę - dwoje senatorów partii Kaczyńskiego wstrzymało się bowiem od głosu. Na pierwszy rzut oka można to odczytywać jako zwykłą niesubordynację, jednak po senackich kuluarach od kilku dni krążył scenariusz, według którego to sam Jarosław Kaczyński miał doprowadzić do przegranej Staroń.

3 Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl