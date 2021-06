Kukiz: Nie idę po stanowiska ministerialne. Nie posiadam atrybutów, żeby zarządzać państwem

- Idę po słuszne sprawy. Ja nie idę po spółki Skarbu Państwa, ja nie idę po stanowiska ministerialne, bo po prostu wiem, że nie posiadam takich atrybutów, żeby zarządzać państwem. A ponieważ swoją Polskę kocham, więc wiem, gdzie jest moje miejsce. A moje miejsce jest przede wszystkim jako tej osoby, która niesie idee, które wzmocnią rolę obywatela w państwie - powiedział w czwartek na antenie TVP INFO Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz: Ja nie mam wielkiego problemu z Polskim Ładem

Paweł Kukiz w programie "Gość Wiadomości" wypowiedział się także na temat Polskiego Ładu - nowego gospodarczego programu PiS. - Czas pokaże, jak się ta współpraca będzie układała. Ja nie mam wielkiego problemu z Polskim Ładem, więc liczę tylko na rzetelne wywiązanie się z umowy przez Prawo i Sprawiedliwość. I będzie dobrze - wyjaśnił poseł Kukiz'15.

- Nie znamy w każdym szczególe Polskiego Ładu, ale myślę, że dzięki zbliżeniu się do partii władzy będziemy mieli też czas i więcej możliwości, by te szczegóły poznać, i może w jakiś sposób sugerować drobne jakieś zmiany czy kierunki - przyznał Kukiz.

Kukiz: Zagłosowałem na Lidię Staroń, bo prosił mnie o to Kaczyński

Paweł Kukiz: Skandaliczną rzeczą jest to, że dzieli się obywateli na tych lepszych i na tych gorszych

Podczas rozmowy Paweł Kukiz powiedział, że "żyjemy w państwie, w którym ciągle jest trudno mówić o sprawnie funkcjonującym wymiarze sprawiedliwości. - A już skandaliczną rzeczą jest to, że dzieli się obywateli na tych lepszych i na tych gorszych - podkreślił. I dodał "ten, kto ma znajomych, to coś sobie załatwi".

Gdyby rozpocząć reformę wymiaru sprawiedliwości oddolnie, albo trochę wcześniej, niż te ruchy na górze, to byłoby to przede wszystkim trochę inaczej przyjęte przez obywateli, bo obywatele odczuliby na własnej skórze, że coś się w tych sądach dzieje. Natomiast teraz obywatele nie bardzo się orientują w tych zawiłościach

- skomentował. I podkreślił, że jego zdaniem prokurator generalny powinien być wybierany w wyborach powszechnych. - Z całym szacunkiem do pana Zbigniewa Ziobry, ale łączenie polityki z funkcją prokuratora generalnego nie jest korzystne dla obywateli - powiedział.

Krytyka po ogłoszeniu porozumienia z PiS. "To się komentuje samo"

Jarosław Kaczyński: Wsparcie formacji Pawła Kukiza jest dla PiS bardzo ważne

W poniedziałek zostało zawarte porozumienie programowej między PiS a Kukiz'15. Podczas konferencji prasowej Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że "to porozumienie zakłada, że my poprzemy ustawy ważne dla programu Kukiz’15. Chodzi o ustawę antykorupcyjną, o dniu referendalnym i o sędziach pokoju". W zamian ruch Kukiz’15 ma wspierać Polski Ład.

- I to wszystko, co jest potrzebne, aby układ polityczny, który dzisiaj jest w Sejmie, trwał - podkreślił Jarosław Kaczyński. I dodał, że "wsparcie formacji Pawła Kukiza jest dla PiS bardzo ważne, bo oznacza rozszerzenie spektrum politycznego i poglądów obywateli, do których może dotrzeć".