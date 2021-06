"Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia postępowania w związku z zawiadomieniem NIK dot. utrudniania kontroli prowadzonej w PFN" - informuje na Twitterze Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. "Nie poddajemy się. Postanowienie zostanie zaskarżone. Sprawa trafi do oceny sądu" - dodaje.

Utrudnianie kontroli NIK w PFN? Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

Banaś dołączył do tweeta pismo z prokuratury. "Prokurator delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie po rozpoznaniu zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli (...) postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie utrudniania w okresie od 9 grudnia 2020 roku do dnia 31 maja 2021 roku w Warszawie osobom uprawnionym - kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli - wykonania czynności służbowej poprzez nieprzedstawienie wymaganych dokumentów do kontroli przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, co w efekcie doprowadziło do udaremnienia przeprowadzenia postępowania kontrolnego" - czytamy.

"Spotkaliśmy się z oporem"

Banaś o kontroli PFN mówił w czwartek w Radiu Zet. - Spotkaliśmy się z pewnym oporem, że nie mamy prawa wejść, bo pieniądze, które wpłynęły do PFN ze spółek Skarbu Państwa - ponad 300 mln - stają się prywatną własnością. To absolutnie niezgodne z prawem - mówił szef NIK. - Był opór, dlatego złożyliśmy zawiadomienie. Kontrola rozpoczęła się już ok. miesiąc temu, ale mieliśmy trudności - dodał.

Zawiadomienie izby trafiło do prokuratury 9 kwietnia. "Pomimo upływu kolejnych wyznaczanych terminów Zarząd Fundacji nie zapewnił kontrolerom Izby dostępu do dokumentów umożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych w założonym zakresie. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli postanowiła złożyć zawiadomienie dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na udaremnieniu (także utrudnianiu) przeprowadzenia kontroli" - czytamy w kwietniowym komunikacie NIK.

