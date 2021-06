Wybór RPO: w piątek głosowanie w Senacie. Staroń zaskoczona. "Dopiero się dowiedziałam"

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że głosowanie ma odbyć się w piątek w godzinach przedpołudniowych.

- Myślę, że pani senator jest wszystkim w Senacie dobrze znana, jest senatorem kilku kadencji, wiemy, jaka jest jej droga polityczna, dokonania, dorobek. Myślę, że od strony merytorycznej debata jest formalnością - mówił Marek Pęk w wypowiedzi emitowanej w TVN24.

Wicemarszałek stwierdził, że "są jaskółki, które wskazują, że ten wybór tym razem może się dokonać".

Z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że będzie to ok. godz. 12-13. Zapytany o to, czy głosy w Senacie są policzone, odparł, że "nie jest jego zadaniem jako marszałka liczyć Senatorów".

Lidia Staroń w rozmowie z dziennikarzami przyznała, że jest zaskoczona takim tempem. - Nie wiedziałam, że to jutro. Zawsze to jest 30 dni, a teraz dwa dni. Dopiero się o tym dowiedziałam. Jest jak jest - powiedziała, cytowana przez TVN24.

Lidia Staroń kandydatką na RPO

We wtorek Sejm wybrał senator niezależną Lidię Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Uzyskała 231 głosów. Jej kandydaturę zgłosił klub PiS. Rekomendowany przez opozycję Marcin Wiącek zdobył 222 głosy.

Zgodnie z konstytucją, Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Senat. Głosowanie ws. Lidii Staroń

Szef senackiej części klubu PiS Marek Martynowski powiedział w środę w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że podczas głosowania nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich senatorów PiS będzie obowiązywać dyscyplina.

Dodał, że zapowiedział ją jeszcze przed głosowaniem w Sejmie szef klubu Ryszard Terlecki.