Gowin zapłaci za głosowanie ws. RPO? Horała: Za łamanie dyscypliny jest kara finansowa

Sejm wybrał we wtorek senator Lidię Staroń (kandydatkę PiS) na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Staroń wskazało 231 posłów, a prof. Marcina Wiącka (kandydata opozycji) 222 posłów. Za kandydaturą Staroń zagłosował cały klub PiS, poza dziewięcioma parlamentarzystami Porozumienia, którzy wskazali kandydata opozycji. Wśród nich znalazł się również Jarosław Gowin.

Horała: Nasza koalicja już parę takich zgrzytów przeżyła i trwa dalej

Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, podkreślił w Programie 1 Polskiego Radia, że "to niedobrze, że formacja pana wicepremiera Gowina tu nie głosowała razem z koalicją". Polityk dodał, że nie oznacza to, że Porozumienie wystąpiło ze Zjednoczonej Prawicy. - To było jednak jedno głosowanie w bardzo specyficznej sprawie. […] Pan wicepremier nadal jest wicepremierem tego rządu - powiedział.

Müller: Spotkamy się z szerokimi działaniami dezinformacyjnymi

Odpowiadając na pytanie, co zrobić z Gowinem, Horała podkreślił, że będzie to przedmiot poważnej rozmowy wśród liderów partii tworzących koalicję. - Nasza koalicja już parę takich zgrzytów przeżyła i trwa dalej i rządzi Polską z korzyścią dla Polaków. I myślę, że dobrze, żeby byłoby tak dalej. Niedobrze się stało, ale to jeszcze nie jest koniec świata ani nawet koalicji - zaznaczył.

Polityk podkreślił, że to władze klubu zadecydują o karze dla Gowina za wyłamanie się ze wspólnego głosowania koalicji. - Zazwyczaj za łamanie dyscypliny podczas głosowania jest kara finansowa. […] To również nie tylko za złamanie dyscypliny, przede wszystkim za nieobecność na głosowaniu - powiedział.

W ocenie Horały, na Gowina powinna być nałożona kara finansowa. - Tak jak każdy inny poseł, który jest częścią klubu, a głosuje niezgodnie z ustaleniami klubu, no to taką karę, taką jak inni posłowie każdy z nich powinien ponieść - dodał.

Za kandydatem opozycji głosowało dziesięciu posłów Porozumienia

Za kandydaturą Lidii Staroń zagłosował niemal cały klub PiS, po trzech posłów z koła Konfederacja i Kukiz’15 oraz dwóch posłów niezależnych. Prof. Marcin Wiącek uzyskał poparcie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050. Za jego kandydaturą zagłosowało również dziewięciu należących do Porozumienia posłów klubu PiS: Stanisław Bukowiec, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Magdalena Sroka i Michał Wypij. Za prof. Wiąckiem głosowała również należąca do Porozumienia poseł niezależna Monika Pawłowska.

