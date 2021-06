Lidia Staroń nowym RPO? Cimoszewicz: PiS ustanowi komisarza. I będą bronili rządu przed obywatelami

Sejm głosował we wtorek nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka PiS Lidia Staroń otrzymała 231 głosów, a wspierany przez opozycję prof. Marcin Wiącek 222 głosy. Do ostatecznego wyboru Staroń na nowego RPO potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu, w którym minimalną większość ma opozycja.

Cimoszewicz o wyborze nowego RPO: Lidia Staroń nie spełnia warunków kwalifikacyjnych

Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, a obecnie europoseł, skomentował wybór Lidii Staroń na RPO w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk podkreślił, że ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich wymaga od osoby pełniącej urząd wybitnej znajomości prawa.

- Pani Staroń nie jest prawnikiem. W moim przekonaniu ona nie spełnia warunków kwalifikacyjnych. To, że uzyskała większość głosów, świadczy jedynie o pewnym uporze politycznym - powiedział Cimoszewicz. Były premier dodał, że kandydat opozycji prof. Marcin Wiącek jest "wybitnym prawnikiem i ma kwalifikacje".

Zdaniem Cimoszewicza prawdziwą intencją Prawa i Sprawiedliwości nie jest jednak powołanie Lidii Staroń na nowego RPO, tylko wyznaczenie komisarza, który będzie pełnił jego obowiązki. - Wydaje mi się, że PiS robi to wszystko ze świadomością, iż ona nie przejdzie w Senacie, a ponieważ znowelizowano ustawę o RPO, to ustanowią komisarza. I będą bronili rządu przed obywatelami, a nie obywateli przed rządem - ocenił.

Parlament musi wybrać nowego Rzecznika do połowy lipca

Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat. Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie udało się wybrać jego następcy.



W kwietniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który pozwala RPO pełnić swoje obowiązki po upływie kadencji, jest niekonstytucyjny. Wyrok wejdzie w życie po trzech miesiącach od jego publikacji w Dzienniku Ustaw (połowa lipca). Do tego czasu obie izby parlamentu powinny dojść do porozumienia w sprawie wyboru następcy Bodnara.



Większość w wyższej izbie parlamentu ma jednak opozycja, co oznacza, że kandydatura Lidii Staroń może przepaść. Wcześniej taki sam los spotkał poprzednich kandydatów PiS: Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Wawrzyka.

