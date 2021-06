Müller: W najbliższym czasie spotkamy się z szerokimi działaniami dezinformacyjnymi

Zobacz wideo Borys Budka o utajnieniu obrad Sejmu. "Cała Polska się śmieje albo drży. Festiwal picu"

W środę odbyło się tajne posiedzenie Sejmu zwołane w związku z coraz częstszymi cyberatakami na polskich parlamentarzystów. Po obradach odbyła się konferencja rzecznika rządu Piotra Müllera, który odniósł się do sprawy wycieku maili polityków. - Te działania są prowadzone w sposób zorganizowany. Właściwe służby podejmują działania, żeby zidentyfikować i zidentyfikowały już część z autorów tych działań, ale ta informacja co do zakresu i kto, to jest niejawna - powiedział.

Posłowie wyszli z tajnego posiedzenia. Są pierwsze komentarze. "Kpina"

"W najbliższym czasie spotkamy się z szerokimi działaniami dezinformacyjnymi"

- Chciałbym podkreślić, że w najbliższym czasie spotkamy się z szeroko zakrojonymi działaniami dezinformacyjnymi, które mieszają informacje prawdziwe z informacjami, które są całkowicie nieprawdziwe. Już teraz trafiają do niektórych redakcji spreparowane informacje nt. poszczególnych polityków, które są zmanipulowane - podkreślił Piotr Müller. - Chciałbym serdecznie uczulić wszystkich dziennikarzy i całą opinię publiczną, że będziemy przez najbliższe tygodnie, a może przez dłuższy okres przedmiotem jako cała Polska, jako klasa polityczna od prawa do lewa bez względu na barwy polityczne przedmiotem bezprecedensowego ataku informacyjnego i dezinformacyjnego - dodał. Jak zaznaczył, rząd nie będzie odnosił się do poszczególnych maili, "bo na tym zależy wszystkim służbom, które podejmują działania dezinformacyjne".

Piotr Müller odniósł się również do tajnych obrad posłów ws. cyberakataków. - Dzisiaj w czasie posiedzenia Sejmu podejście było różne w zależności od przedstawicieli opozycji. Było też wiele dobrych, rzeczowych, konstruktywnych pytań. Za to dziękuję. Niestety u niektórych tego podejścia nie ma i wynika to, jak rozumiem, z napiętej sytuacji politycznej - stwierdził.

Dworczyk unika odpowiedzi na pytania o skrzynkę. Czarnek ma ich "mnóstwo"

Atak hakerski na maila i konta społecznościowe Michała Dworczyka

W zeszłym tygodniu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował na swoim Twitterze, że padł ofiarą ataku hakerskiego na jego konto mailowe i konto mailowe jego żony oraz ich konta w mediach społecznościowych. Dworczyk powiadomił o tym odpowiednie służby. "Pragnę podkreślić, że w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny, lub ściśle tajny. Informuję również, że oświadczenie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych na koncie mojej żony, jest sfabrykowane i zawiera nieprawdziwe treści" - przekazał szef KPRM w swoim oświadczeniu na Twitterze.